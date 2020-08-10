Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу.

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові через епідемічну ситуацію від сьогодні, 10 серпня, припиняє прийом візових анкет і в консульстві, і в пунктах прийому візових анкет (т. зв. візових центрах), а також заяв з метою отримання/продовження дії Карти поляка, видачу Карт поляка та прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула. Про це йдеться в офіційному повідомленні установи про зміни в роботі від 7 до 14 серпня.

Фото: facebook.com/PLinLviv

У консульстві додали, що видачу поданих документів здійснюватимуть із 17 серпня.

Водночас громадяни Польщі, які опинилися у складній або неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. Це екстрений номер винятково для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога.

Зазначений режим роботи можуть змінити відповідно до розвитку епідемічної ситуації.

Про зустріч із працівниками відділів Генконсульства з інших питань необхідно домовлятися за допомогою електронної пошти або телефону заздалегідь.

Фото: 24tv.ua

Нагадаємо, Львівський консульський округ охоплює Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області.