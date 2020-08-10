Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу.

 

Генеральне консульство Республіки Польща у Львові через епідемічну ситуацію від сьогодні, 10 серпня, припиняє прийом візових анкет і в консульстві, і в пунктах прийому візових анкет (т. зв. візових центрах), а також заяв з метою отримання/продовження дії Карти поляка, видачу Карт поляка та прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула. Про це йдеться в офіційному повідомленні установи про зміни в роботі від 7 до 14 серпня.

 

Фото: facebook.com/PLinLviv

 

У консульстві додали, що видачу поданих документів здійснюватимуть із 17 серпня.

 

Водночас громадяни Польщі, які опинилися у складній або неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. Це екстрений номер винятково для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога.

 

Зазначений режим роботи можуть змінити відповідно до розвитку епідемічної ситуації.

 

Про зустріч із працівниками відділів Генконсульства з інших питань необхідно домовлятися за допомогою електронної пошти або телефону заздалегідь.

 

Фото: 24tv.ua

 

Нагадаємо, Львівський консульський округ охоплює Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області.

10.08.2020

До теми

Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20 | | Наука
Життя просте
Василь МАХНО
таке ось поєднання їхнього з нашим така ось розмова молодших зі старшим таке ось життя просте
08.08.20 | | Дискурси
Математик, який надав фізиці нової форми
Давид Кастельвеккі
Баррі Саймон відніс феномен, який шокував фізиків, до топології – галузі математики, яка вивчає форми.
07.08.20 | | Наука
Чи слухати закликів до умиротворення Кремля?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Сотня колишніх американських високопосадовців закликає Білий дім вдатися до політики умиротворення Росії. Таке враження, що вони живуть в іншому світі, що події останніх років пройшли поза їхньою увагою. 
07.08.20 | | У світі
Марек – друг Дрогобича
Єва Райська
Героями своїх піксель-арт зображень митець Олександр Максимов вибирав відомих дрогобичан та дрогобичанок, або добрих друзів міста серед яких — незабутній засновик львівської "Дзиґи" Маркіян Іващишин.
07.08.20 | | Штука
Якщо розхитати світ
Ганна Улюра
Мудрість від героя роману нобеліанта Кадзуо Ішіґуро звучить так: нікого не треба ні в чому переконувати, просто почекайте, коли помруть опоненти і виросте генерація, певна вашої версії реальності. І назвіть це «історична правда».
06.08.20 | | Штука
Львів’яни на найбільшому онлайн-фестивалі класики
15 серпня в Lem Station відбудеться презентація нової музичної формації “Lemberger Solisten” та виконання Симфонії №8  Бетговена в рамках міжнародного фестивалю “BEE250VEN”, присвяченому 250-літтю композитора.    
05.08.20 | | Штука
Тотальна українізація або смерть
Юрій Винничук
Нема такої країни в Європі, яка б не провадила асиміляції. Тільки українцям не можна українізовуватися, а всім іншим можна робити що завгодно
05.08.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.