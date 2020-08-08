у серпні прибилась нічийна кішка
на грудях у неї біла маніжка
латки – немов мозаїчний кафель
сховалась під лиштву мого сараю
мабуть від дощу – втім хто її знає
чути нявчання й котячий кашель
чому вона з вулиці і здичавіла?
може свободи сама захотіла?
може відчула жагу до кохання
й втекла від котячої їжі і миски
граційна така з перламутровим блиском
смарагдовим поглядом юна панна
а зранку прийшла до моєї веранди
голодна – у погляді: «бога ради
ділися зі мною насущним хлібом»
присіла й вичікує в позі сфінкса
кажу: «йду по пластик» – та де ж він подівся?
якесь порозкидане в мене літо
наллю молока і наламлю їй хліба
назву її Люба і а може Ліда
худюща чомусь і тривожна щомиті
я їй розповім що пишу і читаю
що зовсім її при собі не тримаю
ні в цім ні в майбутньому тисячолітті
здається образилась – біжить до сараю
а хто там з-під дошки ще виглядає?
усе зрозуміло – вона уже мама
а скільки там в неї тих теплих клубочків
одягнених в чорні та білі сорочки
що їх так уміло замаскувала?
здається їх шестеро? – шестеро точно!
сама розбереться хто син а хто дочка
мене підпускає до ямки під лиштву
під в'ялі листки чим прикрито їх лігво
ну словом котяче у мене це літо
писання на деяких час полишу
тепер вже щоранку вправляю годівлю
ну добре що ще не рознесли будівлю
цих шестеро менших братів і сестер:
таке ось поєднання їхнього з нашим
така ось розмова молодших зі старшим
таке ось життя просте.
08.08.2020