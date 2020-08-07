В Іспанії екстрено посадили літак через українця, що відмовився надягти маску.

 

Літак авіакомпанії Air Europa, який виконував рейс між островом Гран-Канарія та Мадридом, екстрено приземлився в аеропорту Малаги через українця, який відмовлявся надягти маску.

 

Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на El Periodico.

 

 

Інцидент стався ввечері 6 серпня.

 

Враховуючи відмову пасажира, громадянина України, виконувати вказівки екіпажу, який неодноразово просив його надягти маску, був активований відповідний протокол, розповіли в авіакомпанії Air Europa.

 

Асоціація диспетчерів Іспанії ввечері повідомила про конфліктного пасажира на борту літака, через що командир повітряного судна запросив посадку в аеропорту Малаги. У повідомленні зазначалося, що пасажир з видимими ознаками алкогольного сп’яніння відмовляється надягти маску і виконувати інструкції екіпажу.

 

Згідно з даними іспанських медій, чоловік також погрожував іншим пасажирам.

 

Дебошира передали іспанським правоохоронцям після посадки.

 

Після врегулювання інциденту літак продовжив подорож до Мадрида.

 

Був випадок, коли на борту рейсу авіакомпанії KLM на Ібіцу почалася бійка після того, як двоє пасажирів відмовилися вдягати маски.

 

07.08.2020

До теми

Математик, який надав нової форми фізиці
Давид Кастельвеккі
Баррі Саймон відніс феномен, який шокував фізиків, до топології – галузі математики, яка вивчає форми.
07.08.20 | | Наука
Львів’яни на найбільшому онлайн-фестивалі класики
15 серпня в Lem Station відбудеться презентація нової музичної формації “Lemberger Solisten” та виконання Симфонії №8  Бетговена в рамках міжнародного фестивалю “BEE250VEN”, присвяченому 250-літтю композитора.    
05.08.20 | | Штука
Кому подобаються тирани?
Чому тиранічні керівники мають багато прихильників? Причини, можливо, варто шукати у самих прихильниках і в їхньому дитинстві.
05.08.20 | | Наука
«Культуризм» Білорусі
Віктар Мартінович
У вересні почне будуватися нова держава, яка буде розмовляти зі своїми громадянами сучасною мовою і відповідати очікуванням. Не дуже навіть цікаво, хто саме цю державу очолить
04.08.20 | | Дискурси
Фізики – не лірики: ЗНО2020
Володимир СЕМКІВ
Діти із західних областей України завжди на висоті. Кожен сьомий складений на 200 балів іспит – із Львівщини, а рекордні 795 і 798 балів набрали абітурієнти з Франківщини та Рівненщини.
04.08.20 | | Галичина
Пере/творення органічних структур
Володимир Чорнобай
Картонні пакування, їхні написи, малюнки, колір і фактура накладаються на задані візерунки «Органічних структур» — смислове поле твориться на перетині природного та мануфактурного, архаїчного та сучасного, заданого та стихійного.
04.08.20 | | Штука
Макаронович
Юрій Андрухович
Завдання української політики – веселити навколишній світ власною пародійністю. Щоб Шевченкова фраза «сміються ж з України стороннії люди!» ніколи не втрачала актуальності
03.08.20 | | Дискурси
Червоно-помаранчева Галичина
Олена БУДЬКО
За новою офіційною класифікацією вся Галичина опинилася в зоні значного поширення COVID-19. Тернопіль уже червоний, а помаранчевим Франківську та Львову залишилося до нього зовсім небагато.
03.08.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.