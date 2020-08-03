Польща наклала багатомільйонний штраф на «Газпром».

Такою була кара за відмову від співпраці в антимонопольному розгляді щодо «Північного потоку – 2».

 

                                          Томаш Хрустний

 

Управління зі захисту конкуренції і прав споживачів (Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – UOKiK) Польщі наклало штраф на державний російський концерн «Газпром» на суму 213 мільйонів злотих (в перерахунку близько 50 млн євро). Причиною штрафних санкцій стала відмова російського газового велетня надати запитану Польщею інформацію про контракти в рамках будівництва газогону «Північний потік – 2». Про це Polskie Radio 24 повідомило в понеділок, третього серпня, з покликом на заяву UOKiK.

 

Голова польського регулятора Томаш Хрустний (Tomasz Chróstny) нагадав, що на початку року відомство попросило «Газпром» надати документи, які стосуються справи – контракти, укладені ним з іншими компаніями, які фінансують будівництво «Північного потоку – 2». Російський концерн не надав цієї інформації, незважаючи на юридичні зобов'язання співпрацювати з польською владою, вказано в заяві.

 

«На мою думку, це є навмисним актом, спрямованим на те, щоб перешкодити продовженню розгляду», – наголосив Хрустний. 50 мільйонів євро – це максимальний розмір штрафу, передбачений за ненадання інформації на вимогу регулятора.

 

У п'ятницю, 31 липня, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром Atlantic Council, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російсько-німецький газогін «Північний потік – 2» «платою за зброю Путінові». За його словами, газогін дозволятиме Росії купувати зброю за європейські гроші.

03.08.2020

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