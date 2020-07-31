Інклюзивне львівське ательє отримає 2 000 фунтів на розвиток.



Інклюзивне львівське ательє Lady Di atelier, в якому забезпечують умови праці людям з інвалідністю, стало переможцем міжнародного конкурсу Bid Idea Challenge від British Council та отримає 2 тисячі фунтів на розвиток проєкту. Про це повідомляють на сайті «Львівської політехніки».

Проєкт Ольги Ставникович, Ярини Янчак та Ірини Ляховенко Lady Di Atelier став національним чемпіоном і переможцем онлайн-голосування в Україні. Журі відзначило надзвичайний соціальний та економічний вплив проєкту, який вартий визнання. Окрім пакету менторської підтримки, команда отримає 2 000 фунтів на розвиток.

Фото: facebook.com/Lady-Di-atelier

Lady Di atelier – перше інклюзивне ательє в Україні. Над створенням одягу для дітей і дорослих тут працюють жінки з інвалідністю та мами діток з інвалідністю. Вони створюють постіль, сукні, хустини з оригінальними принтами. А малюнки, які згодом стають принтами, зазвичай створюють на майстер-класах діти з синдромом Дауна.

Фото: facebook.com/Lady-Di-atelier

Окрім цього проєкту, до фіналу потрапили ще 5 команд – учасників програми партнерства між Кінгстонським Університетом і Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка». За підсумками конкурсу три команди виграли у майже всіх можливих номінаціях:

Національний чемпіон – Lady Di atelier;

Креативна категорія – ELeobike;

Цифрова категорія – Warm paper;

Cоціальна категорія – Lady Di atelier;

Public Choice winner – Lady Di atelier.

Усі команди-переможниці матимуть 6 місяців безкоштовної менторської підтримки з Британії. Загалом у фіналі брали участь 9 команд з України, голосування за фіналістів тривало з 6 до 19 липня.