Інклюзивне львівське ательє отримає 2 000 фунтів на розвиток.


Інклюзивне львівське ательє Lady Di atelier, в якому забезпечують умови праці людям з інвалідністю, стало переможцем міжнародного конкурсу Bid Idea Challenge від British Council та отримає 2 тисячі фунтів на розвиток проєкту. Про це повідомляють на сайті «Львівської політехніки».

 

 

Проєкт Ольги Ставникович, Ярини Янчак та Ірини Ляховенко Lady Di Atelier став національним чемпіоном і переможцем онлайн-голосування в Україні. Журі відзначило надзвичайний соціальний та економічний вплив проєкту, який вартий визнання. Окрім пакету менторської підтримки, команда отримає 2 000 фунтів на розвиток.

 

Фото: facebook.com/Lady-Di-atelier

 

Lady Di atelier – перше інклюзивне ательє в Україні. Над створенням одягу для дітей і дорослих тут працюють жінки з інвалідністю та мами діток з інвалідністю. Вони створюють постіль, сукні, хустини з оригінальними принтами. А малюнки, які згодом стають принтами, зазвичай створюють на майстер-класах діти з синдромом Дауна.

 

Фото: facebook.com/Lady-Di-atelier

 

Окрім цього проєкту, до фіналу потрапили ще 5 команд – учасників програми партнерства між Кінгстонським Університетом і Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка». За підсумками конкурсу три команди виграли у майже всіх можливих номінаціях:

 

Національний чемпіон – Lady Di atelier;

 

Креативна категорія – ELeobike;

 

Цифрова категорія – Warm paper;

 

Cоціальна категорія – Lady Di atelier;

 

Public Choice winner – Lady Di atelier.

 

Усі команди-переможниці матимуть 6 місяців безкоштовної менторської підтримки з Британії. Загалом у фіналі брали участь 9 команд з України, голосування за фіналістів тривало з 6 до 19 липня.

 

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