У Франківську відкрили інклюзивну пекарню.

В Івано-Франківську при монастирі Святого Йосифа відкрили інклюзивну кафе-пекарню «Радість без меж», одною з офіціанток у ній працює «сонячна» Марічка.

Проєкт з облаштування закладу став одним із переможців цьогорічного «Бюджету участі». У пекарні облаштували головний вхід, кухню, два зали кафе. Для гостей закладу тут готують піцу, напої та печуть хліб, у майбутньому меню планують розширити, повідомило «Суспільне. Карпати».

Зараз у пекарні працює п’ятеро людей: кухар, двоє офіціантів, бармен та адміністратор. Також вже три дні допомагає обслуговувати заклад випускниця інклюзивної спільноти «Дар любові», яка діє при монастирі. Офіціантка Інна Швачук каже, що за цей час спільна робота була злагодженою. Згодом залучатимуть ще більше людей з цієї спільноти.

«Вони дуже цього хотіли. Вони були дуже раді. І дуже круто, що наш отець Андрій таке придумав. Це насправді – дуже крута ідея – залучити «сонячних» дітей, щоб вони щось робили, працювали. Поки що з нами працювала тільки Марічка, далі будуть ще приходити. Ми ще самі стараємося входити в цю працю, вчимося, а далі вже будуть приходити інші дітки», – розповіла Інна Швачук.

Адміністраторки закладу Світлани Іванків розповіла, що це вже третя соціальна інклюзивна ініціатива, яка реалізовується при монастирі за гроші «Бюджету участі». За проєкт відкриття «сонячної» пекарні, у якій зожуть знайти роботу люди із ментальними розладами та генетичними особливостями, проголосувало понад півтори тисячі іванофранківців. Завдяки цьому на відкриття пекарні отримали 300 тисяч гривень. За словами Світлани Іванків, основні ремонти тут вже завершили. Залишилося облаштувати дитячий простір та інтер’єр пекарні.

Фото suspilne.media