Островська-Люта зберегла посаду директорки "Мистецького арсеналу".

Олеся Островська-Люта перемогла на конкурсі на посаду директора "Мистецького арсеналу". Конкурсна комісія переобрала її одноголосно дев'ятьма голосами.

"Це був дуже довгий конкурс. І це звичайно, що втомлює", – сказала Островська-Люта в коментарі "Суспільному".

Пані Олеся повідомила, що має намір продовжити свої напрацювання.

"Арсенал" не повинен змінитися на що-небудь інше, він, власне кажучи, повинен розвиватися. Це значить, що взяти все те, що вдалося зробити до сьогодні, і його акумулювати та розвивати надалі. Щоби сказати, чим є "Арсенал" і яка його місія, так би мовити. Він є таким місцем дуже інклюзивним та вільним, де люди можуть дебатувати, переживати естетичний досвід, обмінюватися рефлексіями і якимись думками, щоби розуміти нашу сучасність. Те, де ми є і хто ми є", – сказала Островська-Люта.

Олеся Островська-Люта попередні п'ять років очолювала "Арсенал", отримавши перемогу на подібному конкурсі у 2016 році.

Перший конкурс, який провели 6 липня, визнали таким, що не відбувся. На нього подалися 10 кандидатів, але жоден з них не набрав необхідної кількості голосів – п'ять. Водночас, аж чотири голоси отримав міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк.

Кулиняк після конкурсу обзивав своїх конкурентів та колег з культурної індустрії – "дамочкою", "козльонком" та "лузерами".

Після першого невдалого конкурсу культуральні та мистецькі середовища висловили скарги на склад конкурсної комісії (комісію обирали не прозоро, а кандидати на посаду мали конфлікт інтересів). Склад журі змінили.

Михайло Кулиняк подававя і на другий конкурс. Утім не отримав жодного голосу від журі.