Правоохоронці вже шість днів шукають викрадача поліціянта на Полтавщині.

 

Поліція вже шостий день розшукує мешканця Полтавщини Романа Скрипника, який 23 липня у Полтаві захопив у заручники поліцейського. У МВС припускають, що тривала неможливість віднайти зловмисника може пояснюватися тим, що він уже помер – вчинив самогубство. 

 

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112-Україна".

 

 

"Одна з версій – що ця людина, можливо, вже є і неживою. Тому що, згідно з даними поліції і згідно зі свідченнями поліціянтів, яких він брав у заручники, він був під дією, як здавалося, сильних наркотичних засобів, метамфетамінів. Також такі свідчення дали ті люди, які з ним близько спілкувалися, що він дуже серйозно сидів на наркотиках. Ми думаємо, що він міг завершити життя самогубством", – припустив Геращенко.

 

Заступник голови МВС додав, що поліція продовжує пошуки зловмисника. "Ми сподіваємося найближчим часом зрозуміти, чи ця людина жива, чи не жива, і зробити так, щоб вона відповідала за свої дії", – додав Геращенко.

 

23 липня співробітники карного розшуку Полтавської області проводили операцію із затримання людини, підозрюваної у крадіжці автомобілів. Під час затримання чоловік встиг дістати гранату РГД-5, витягнув чеку і схопив за руку співробітника поліції. Пізніше замість співробітника поліції він узяв у заручники начальника карного розшуку. Він висловив вимогу надати службовий автомобіль, на котрому разом зі заручником пересувався містом.

 

Правоохоронці дали можливість Скрипнику виїхати поза межі міста на службовому автомобілі.

 

Згодом чоловік покинув авто посеред дороги і зник у лісосмузі.

 

29.07.2020

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