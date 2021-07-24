Офіційний Київ відкинув закиди Молдови у справі судді Чауса.

 

Міністерство закордонних справ України заявило про те, що воно здивоване заявою про завершення розслідування у Молдові справи колишнього українського судді Миколи Чауса.

 

 

Про це повідомляє УНІАН, покликаючись на прес-службу МЗС.

 

"Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

 

У МЗС наголосили на чіткій позиції: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів.

 

Як зазначили дипломати, 12 травня Офіс Генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи, а 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.

 

"На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини", - наголосили в МЗС.

 

Українські дипломати зазначили, що встановлення всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін.

 

Раніше генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі про зникнення Чауса. За даними молдавських правоохоронців, до викрадення Чауса причетні українські "держструктури". За даними генпрокурора, місцеві правоохоронці ідентифікували людей зі спецструктур України, які нібито брали участь у викраденні колишнього судді.

 

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві. Згідно з даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну. У Молдові писали, що до "викрадення" причетні українські спецслужби.

 

Згодом Чаус записав своє відеозвернення і виклав його у telegram зі запевненнями, що він живий-здоровий. При тім суддя пообіцяв невдовзі оприлюднити компромат проти колишнього Президента Петра Порошенка.

 

24.07.2021

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