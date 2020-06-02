ФСБ підтвердила захоплення українського десантника біля Криму.

Федеральна служба безпеки Росії визнала факт затримання на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом українського військовика із 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського. Феесбісти стверджують, що Євген намагався незаконно перетнути кордон.

Про це з посиланням на пресслужбу ФСБ повідомляють російські масові медії у вівторок.

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії в Республіці Крим за незаконний перетин державного кордону з України в Росію затримали військовослужбовця Збройних Сил України Добринського Є.В. 1992 року народження", – інформує російська аґенція tass.ru.

Згідно з версією російських прикордонників, український солдат був "в стані алкогольного сп'яніння без документів, що засвідчують особу".

Водночас, "РІА Новості" з посиланням на повідомлення російських силовиків пише, що "під час огляду у нього виявили речовину, імовірно, наркотичну речовину".

Раніше видання "Крим.Реалії" з покликом на службових осіб Збройних Сил України повідомило, що місце служби українського військовика від анексованого Криму розташоване приблизно за кілометр. Зі слів начальника служби зі зв'язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ майора Валентина Шевченка, неподалік точки служби виявили сліди боротьби.