Викрадення майданівців: організатора "тітушків" Крисіна засудили на 8 років тюрми.

Дарницький суд Києва оголосив вирок у справі Юрія Крисіна щодо викрадення та катування активістів Майдану — 8 років позбавлення волі. Фактично ж йому додали ще один рік ув’язнення до попереднього рішення суду у справі щодо вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

Про це повідомляє Hromadske.

Засудженого визнали винним за статтею 127 Кримінального кодексу — катування. По інших статтях його виправдали через сплив строку давності. Йдеться про викрадення людини, хуліганство та перешкоджання мирним акціям протесту.

У підсумку Крисін вийде з вʼязниці у 2026 році, оскільки час затримання рахують із 2018-го.

Прокурорка у справі Юлія Малашич сказала у коментарі Hromadske, що суд врахував позицію сторони обвинувачення та потерпілого.

"Суд засудив Крисіна за статтею катування до семи років, але в сукупності, з урахуванням попереднього рішення до 8. Це була наша з потерпілим Іваненком позиція під час дебатів і суд її почув. Мені прикро визнати, що по інших статтях Крисіна звільнили від відповідальності … Але це було законне рішення суду, оскільки минули строки давності", — зазанчила прокурорка.

Адвокати Крисіна кажуть, що подаватимуть апеляцію на вирок. Сам Крисін, зі слів захисту, перебуває в лікарні під крапельницею. Раніше він не визнавав свою провини.

Юрій Крисін — 48-річний уродженець Донеччини, керівник охоронної фірми "П'ятий регіон". Згідно з даними слідства, в часи Майдану був організатором загонів "тітушків", співпрацював із бізнесменом Олексієм Чеботарьовим.

У червні 2018 року Крисіна засудили до п’яти років ув’язнення за організацію нападу на журналіста видання "Вісті" В'ячеслава Веремія вночі на 19 лютого 2014 року в Києві. Від отриманих травм Веремій помер у лікарні.

Тепер Дарницький райсуд Києва виніс вирок у справі щодо викрадення та катування "майданівців" у січні 2014 року. Зокрема йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію "майданівцям". Крисін погодився, але з 10 по 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" переклав на довірених осіб — Сергія Чемеса та Павла Бялая. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

З-за кордону Крисін, як кажуть правоохоронці, спілкувався з замовниками та віддавав накази Чемесу та Бялаю телефоном. Сам він це заперечує.