"Викрадений" суддя Чаус знайшовся у соцмережах і анонсував компромат на Порошенка.

 

Колишній український суддя Микола Чаус, якого раніше нібито викрали у Молдові, записав своє відеозвернення і виклав його у telegram зі запевненнями, що він живий-здоровий. При тім Чаус пообіцяв невдовзі оприлюднити компромат проти колишнього Президента Петра Порошенка.

 

 

Відеозвернення Чауса було опубліковане на щойно створеному каналі ChausUA.

 

Під час запису Чаус заявив, що він "живий-здоровий і у нього все в порядку". "На даний момент я перебуваю в цілковитій безпеці і добре себе почуваю", – запевнив він.

 

Чаус не захотів повідомити, де він зараз перебуває, але додав, що на його "викраденні" багато спекулюють.

 

"В першу чергу, хочу звернутися до своєї дружини. Світлано, пробач мені за те, що тобі і нашим дітям довелося пережити. Але так треба було зробити. Найближчим часом обіцяю – все налагодиться. А ті, хто винен у наших бідах, понесуть заслужене покарання", – заявив екссуддя.

 

Чаус анонсував своє повернення на батьківщину, запевняючи, що він спілкуватиметься з правоохоронцями.

 

"Щодо викрадення, хочу сказати, що воно дійсно було, але не зараз, а в 2016 році. Відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати в Молдові. Люди, причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Спасибі моїм друзям, які допомогли мені уникнути цієї в'язниці і вірної смерті. Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання. У тому числі, які так сильно цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", – сказав він.

 

Чаус назвав своє відео "Привіт, Петре Олексійовичу!".

 

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

 

Згідно з даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

 

У Молдові пишуть, що до "викрадення" причетні українські спецслужби.

 

17.05.2021

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