Курс рубля знову обвалився.

Причини: зупинка зростання нафтових котирувань і незграбні спроби Центробанку Росії підтримати рубль.

 

 

Рублевий індекс на Московській біржі зранку в середу, 29 липня, знизився на 0,1% – до рівня 2893 пунктів, доларовий індекс РТС виріс на 0,3% – до 1261 пункту. Про це повідомив російський інформаційний портал Rambler.

 

Стрімке падіння російського рубля розпочалося у вівторок, 28 липня. Тоді під час торгів на Мосбіржі курс рубля впав до мінімальних значень за понад два місяці щодо долара і майже за чотири місяці щодо євро. Про це свідчать дані з майданчика.

 

Упродовж дня торгів на Московській біржі курс долара виріс на 92,25 копійки, курс євро – на 94,25 копійки. Відтак курс євро щодо російської грошової одиниці вперше з другого квітня поточного року піднявся вище за 85 руб./€, курс долара – вище за 72 руб./$.

 

Ослаблення російської валюти відбувається на тлі зупинки зростання нафтових котирувань, а також результатів засідання ради директорів Центробанку Росії, яке відбулося 24 липня.

 

На прес-конференції генеральна директорка Центробанку Ельвіра Набіулліна розповіла, що на біржі продадуть не всю валюту, отриману від передачі «Сбербанку» уряду. Таку форму підтримки рубля зупинять щойно наприкінці третього кварталу.

 

Відчутніше зростання євро пояснюють тим, що щодо долара єдина європейська валюта нині торгується на максимумі майже за два роки. Зацікавленість нею зросла на тлі затвердженого на саміті Євроунії плану порятунку господарок країн-членів ЄУ, постраждалих від пандемії. Загальний обсяг  унійної допомоги – 750 мільярдів євро.

29.07.2020

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