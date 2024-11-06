Біткоїн вперше в історії подорожчав до 75 тисяч доларів.

Це сталося на тлі президентських виборів у США і очікуванні перемоги Дональда Трампа.

 

 

На тлі виборів у США ціна на найвідомішу у світі криптовалюту, біткойн, встановила історичний рекорд. Як випливає з даних, опублікованих на порталі інформації про криптовалюту Coinmarketcap, вартість біткойна у ніч на шосте листопада оновила історичний максимум, досягнувши позначки 75 тисяч доларів. Експерти стверджують, що зростання курсу біткойна може тривати до завершення процедури підрахунку голосів.

 

За даними Coin Metrics, востаннє ціна на цю криптовалюту досягали максимуму в березні цього року, тоді біткойн коштував майже 73,8 тис. доларів. Нині ж він оновив максимум після того, як Дональд Трамп набрав явну перевагу за голосам виборців в ключових штатах над своєю конкуренткою Камалою Гарріс.

 

«Якщо переможе Трамп, я гадаю, ми побачимо нові історичні максимуми. Якщо переможе Гарріс, я чекаю на пристойний короткостроковий розпродаж, і ціни відновляться лише через місяць чи два. Але зрештою в будь-якому випадку курс підніметься вище», – пояснив керівник досліджень у Bitwise Asset Management Райан Расмуссен (Ryan Rasmussen).

 

Історія показує, що після президентських виборів у США біткойн зазвичай зміцнюється. За словами аналітиків, політичні зміни можуть відіграти важливу роль для криптовалют.

 

На тлі американських виборів виріс і курс долара. Він зміцнився щодо до мексиканського песо, швейцарського франка, японської єни та китайського юаня. Індекс долара ICE додав 1,4%, досягнувши максимуму з липня. «Сьогодні ввечері буде критично важливо стежити за доларом», – запевнив головний ринковий стратег Jefferies Девід Зервос (David Zervos) у програмі Money Movers на телеканалі CNBC.

06.11.2024

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