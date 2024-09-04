«Сбербанк» Росії зазнав найпотужнішої DDoS-атаки в своїй історії.

Росіяни звинувачують у скоєному «IT-армію» України.

 

 

Заступник голови правління російського «Сбербанка» Станіслав Кузнєцов повідомив, що наприкінці липня банк зазнав 13-годинної DDoS-атаки. Атаку Кузнєцов назвав «найпотужнішою в історії банку» та поклав відповідальність на «IT-армію» України. За його словами, гроші клієнтів організації не постраждали.

 

«Ця атака особлива тим, що одночасно використовувалися як інфраструктура ІТ-армії України, так і кілька сторонніх бот-мереж», – розповів Станіслав Кузнєцов в інтерв'ю російському державному інформаційному агентству «РИА Новости» на марґінесі Східного економічного форуму, який проходить у Владивостоку. Бот-мережі, за словами заступника голови банку, складалися більш ніж з 62 тисяч пристроїв, більше половини з яких розташовувалися в Росії.

 

«Наші клієнти ніяк не відчули на собі наслідки цієї атаки – вона успішно була відбита службою кібербезпеки», – запевнив Кузнєцов.

 

24 липня про DDoS-атаку повідомляв також російський банк ВТБ. За даними сервісу Downdetector, того дня про проблеми з роботою додатків та сайтів заявляли клієнти Росбанку, Альфа-банку та Газпромбанку. 23 липня збої фіксувалися в роботі Газпромбанку, Россельхозбанку, Райффайзенбанку та Росбанку.

04.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музика підтримки Україні зі Швеції
Деніел Ханссон
У Львівському органному залі 8 вересня виконають один із найулюбленіших творів шведів – “Бог у масці”. Він прозвучить українською у перекладі поета Тараса Демка.
01.09.24 | | Штука
Анабазис Василя Вишиваного (2)
Іван Банах
Центральна Рада, хоча й потребувала військової допомоги, прагнула уникнути німецької присутности в Україні і вийти з війни, як того хотів народ...
01.09.24 | | Минуле
Елегія вікна
Василь МАХНО
Світ скреготить, як жорна  й рипить, як завіси дверей, – його ваготу заховано     ув  паперовім  вікні    і яблука пораховано тобі і мені.
31.08.24 | | Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера (2): Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Розвиток драми тетралогії «Перстень Нібелунґа» набуває нових обертів, з’являються нові персонажі, нові злодії, нові жертви, нові діти. Гріхи і злочини старших тяжіють над новим поколінням. На молодших членів клану Вотана чатують поразки і розчарування.
30.08.24 | | Штука
Хто приніс холод?
Олеся Ісаюк
«І прийде холод...» Катерини Пекур: не знаю, що хотіла сказати авторка, але від того, що вона сказала, волосся на голові ворушиться. Хоча надія таки є
30.08.24 | | Україна
Серпневий сад скульптур
Юрко ПРОХАСЬКО
Чи можна з одного образу звести спогад, з одного плану погляду оповідь. Постави і постаті, виразність очей і вигнутість тіл, обриси лиць і відтінки тіней. Імена і прізвиська...
30.08.24 | | Дискурси
Ой, джиґуне,..
Тарас Прохасько
Усвідомлення свого перебування у житті безпосередньо залежить від механіки переміщення: щось з того ґатунку, що творить відчуття унікальності загалом банального людського життя
29.08.24 | | Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024 
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.