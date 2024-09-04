«Сбербанк» Росії зазнав найпотужнішої DDoS-атаки в своїй історії.

Росіяни звинувачують у скоєному «IT-армію» України.

Заступник голови правління російського «Сбербанка» Станіслав Кузнєцов повідомив, що наприкінці липня банк зазнав 13-годинної DDoS-атаки. Атаку Кузнєцов назвав «найпотужнішою в історії банку» та поклав відповідальність на «IT-армію» України. За його словами, гроші клієнтів організації не постраждали.

«Ця атака особлива тим, що одночасно використовувалися як інфраструктура ІТ-армії України, так і кілька сторонніх бот-мереж», – розповів Станіслав Кузнєцов в інтерв'ю російському державному інформаційному агентству «РИА Новости» на марґінесі Східного економічного форуму, який проходить у Владивостоку. Бот-мережі, за словами заступника голови банку, складалися більш ніж з 62 тисяч пристроїв, більше половини з яких розташовувалися в Росії.

«Наші клієнти ніяк не відчули на собі наслідки цієї атаки – вона успішно була відбита службою кібербезпеки», – запевнив Кузнєцов.

24 липня про DDoS-атаку повідомляв також російський банк ВТБ. За даними сервісу Downdetector, того дня про проблеми з роботою додатків та сайтів заявляли клієнти Росбанку, Альфа-банку та Газпромбанку. 23 липня збої фіксувалися в роботі Газпромбанку, Россельхозбанку, Райффайзенбанку та Росбанку.