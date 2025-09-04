В економіці Росії відбулася «технічна стагнація».

За твердженням експертів, це може призвести до рецесії.

Російська економіка у другому кварталі 2025 року ввійшла до стадії «технічної стагнації». Про це заявив голова «Сбербанка» Герман Греф, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці.

«Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок», – процитувало Грефа інформаційне агентство Interfax.

За його словами, один із важливих чинників – це ключова ставка Центрального банку (ЦБ) Росії. За оцінкою «Сбербанка», до кінця року ставка опуститься з нинішніх 18 до 14 відсотків. Але, заявив Греф, цього замало, щоб пожвавити економіку.

«При поточних рівнях інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, має бути 12% і нижче. Тому десь при досягненні цих рівнів, найімовірніше, ми побачимо пожвавлення економіки», – вважає російський банкір.

За його словами, якщо пожвавлення економіки не відбудеться, то на Росію очікує реальна стагнація, яка перейде в рецесію. «Важливо вийти з цього періоду керованого охолодження економіки, щоб це не перетворилося на стагнацію. Потім “заводити“ економіку стане значно складніше, ніж її охолоджувати. Тому ми вже багато місяців ділимося своїми побоюваннями на підставі тих предиктивних макроекономічних параметрів, які банки отримують значно швидше, ніж регулятори – статистичні дані. Сподіватимемося, що ЦБ не допустить переходу до рецесії», – заявив Греф.