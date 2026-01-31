Дорогоцінні метали почали стрімко дешевшати.

Перед цим ціни на золото та срібло на біржах різко досягли свого історичного максимуму.

Ціни на золото та срібло у п'ятницю, 30 січня, зазнали стрімкого падіння на світових ринках. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. У ході торгів золото подешевшало на 12 відсотків, опустившись нижче за психологічну позначку 5000 доларів за унцію. Для золота це стало найзначнішим добовим падінням з початку 1980-х років – тобто за 40 років.

Ще драматичніша ситуація склалася зі сріблом, ціна якого за день обвалилася відразу на 36 відсотків. Це стало абсолютним антирекордом добового падіння цього металу за історію. Примітно, що обидва активи демонстрували стійке зростання весь 2025 рік, а в січні подорожчання стрімко посилилося. Раніше цього тижня золото дорожчало на 220 доларів на день.

Різка зміна цінової тенденції пояснюється зниженням невизначеності навколо нових призначень у керівництві Федеральної резервної системи (ФРС) США. Раніше ціни злетіли через побоювання інвесторів, що Дональд Трамп поставить на чолі фінансового регулятора кандидата, готового знижувати ставки на першу вимогу, а це призвело б до падіння курсу долара та зростання інфляції.

Однак напередодні з'явилися повідомлення про висування на цю посаду Кевіна Ворша (Kevin Warsh) – колишнього члена Ради керуючих ФРС. Ринки сприйняли його кандидатуру як сигнал про передбачувану монетарну політику США. На цьому тлі долар зміцнився, що підірвало попит на дорогоцінні метали.

Ворша експерти вважають надійним претендентом, хоч він і виступав публічно за зниження ставок, в порівнянні з іншими можливими кандидатами Білого дому. «Ринок вважає, що Кевін Ворш діє раціонально і що він не буде агресивно наполягати на зниженні ставок. Інвестори-універсали, які мають інші цілі, такі як захист капіталу, фіксують прибутки», – сказав аналітик Panmure Liberum Том Прайс (Tom Price).

До п'ятничного обвалу дорогоцінні метали дорожчали на тлі загальної нестабільності, викликаної зокрема діями Вашінґтона. Занепокоєння ринків провокували агресивна торговельна політика Трампа, конфлікт у Секторі Гази, російсько-українська війна, а також погрози президента США анексувати Ґренландію. В таких умовах інвестори і центробанки у світі активно вкладалися в золото як у захисний актив. Експерти зазначають, що багато країн нарощують золоті резерви, щоб знизити залежність від політики США та захистити свої активи від можливих санкцій.