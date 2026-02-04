Китай розкриває свій план кинути виклик долару  в змаганні за домінування.

Пекін намагається скористатися актуальною нестабільністю долара, спричиненою економічною політикою Трампа.

Китай прагне скористатися можливістю кинути виклик домінуванню Сполучених Штатів у світових фінансах та посилити міжнародний вплив юаня. Провідний ідеологічний журнал Комуністичної партії Китаю «Цюші» опублікував виступи голови КНР Сі Цзіньпіна перед членами уряду, в якому викладено плани перетворення юаня на глобальну резервну валюту, роль якої наразі відіграє долар США. Про це повідомив телеканал CNN.

«Геополітична невизначеність, значною мірою зумовлена ​​часто хаотичною економічною політикою президента США Дональда Трампа, охопила ринки останніми тижнями, а долар впав до чотирирічного мінімуму», – стверджує CNN. У такій ситуації інвестори надають перевагу безпечним активам, що призвело до зростання цін на золото до рекордних максимумів – понад 5500 доларів за унцію. Стрімке падіння вартості долара з моменту повторного обіймання посади Трампом минулого року відкрило двері для потенційних альтернатив долару. Це, зокрема, дало Китаю можливість просувати власну валюту як життєздатну альтернативу.

Згідно з журналом «Цюші», Сі Цзіньпіна заявив урядовцям, що Китай повинен прагнути створити «сильну валюту, яка широко використовуватиметься в міжнародній торгівлі», з «потужним центральним банком», здатністю залучати інвестиції та впливати на світове ціноутворення. Він зазначив, що Китай повинен позиціонувати себе як економічно та політично надійніший партнер, ніж США.

Як зазначають експерти, Китай за останні кілька років вжив багато ефективних заходів, щоб зробити юань привабливішим для іноземних інвесторів. Зокрема Пекін розширив доступу до китайських цінних паперів, таких як акції й облігації, а також спростив транскордонні платежів. Окрім того, КНР зміцнила торгівельні зв'язки з розвитковими країнами, що також підсилило аргументи на користь збільшення використання юаня в іноземних операціях.

Використання юаня в торговельних розрахунках зросло до рекордно високого рівня після того, як західні країни запровадили санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Тим часом, як Китай залишався одним з головних торгівельних партнерів Росії.

Минулого літа голова центрального банку Китаю Пань Гуншен заявив, що юань є найбільшою у світі валютою торгівельного фінансування та третьою за величиною платіжною валютою. Він закликав до розвитку «багатополярної» валютної системи, а не домінування долара.

Хоча насправді, як зазначають фінансові аналітики, глобальна фінансова система, яка спиратиметься переважно на юань, все ще далека від реальності. Згідно з даними МВФ, долар США становив близько 57% світових валютних резервів минулого року, євро – близько 20%, а юань – лише близько 2%. І хоча Китай зображує юань як зручну та безпечну валюту для світової торгівлі, експерти стверджують, що жорсткий контроль за переміщенням грошей в КНР та з неї стримуватиме інвесторів та фінансові установи від надмірної залежності від резервів у вигляді юаня.