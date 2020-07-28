Експрем'єра Малайзії засуджено на 12 років.

Його звинуватили в розкраданні державних грошей на суму в перерахунку понад мільярд доларів.

Експрем'єрміністра Малайзії Наджиба Разака засуджено до 12 років ув'язнення і штрафу на суму 210 мільйонів ринґітів ($49,3 млн в перерахунку). Таке покарання виніс у вівторок, 28 липня, суддя Верховного суду Мохамад Назлан Газалі, визнавши колишнього голову уряду винним в корупції. Про це повідомив телеканал CNBC.

Прокуратура звинувачувала 67-річного Разака за сімома статтями. Головний закид полягав у розкраданні понад мільярд доларів з державного фонду 1MDB, завданням якого було фінансувати програми з пожвавлення господарки країни. За даними слідства, кошти фонду йшли, зокрема, на підкуп урядовців, фінансування «чорних фондів» Разака, придбання коштовностей, творів мистецтва і нерухомості на сотні мільйонів доларів.

Однак Наджиб Разак не буде негайно кинутий за ґрати. Він не визнав своєї провини й заявив, що оскаржуватиме вирок. Внісши поважну заставу й двічі на тиждень відмічаючись у поліції, експрем’єр може залишатися на волі допоки триватиме апеляція. А апеляційний процес може розтягнутися на роки.

Наджиб Разак очолював уряд Малайзії з 2009 до 2018 року й залишив посаду глави уряду після того, як в травні 2018 року на парламентських виборах в країні вперше за останні більш ніж 60 років перемогла опозиція.