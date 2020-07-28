Міністри закордонних справ України, Литви і Польщі створили "Люблінський трикутник".

 

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви – Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс – започаткували новий формат міждержавної співпраці – "Люблінський трикутник".

 

Церемонія укладення декларації відбулася 28 липня у Любліні, повідомляє пресова служба МЗС.

 

 

"Новий тристоронній формат ґрунтується на традиціях та історичних зв’язках трьох країн, коріння яких сягає глибини багатьох сторіч. Він є важливим механізмом зміцнення Центральної Європи та сприяння європейській і євроатлантичній інтеграції України", – прокоментували в українському зовнішньополітичному відомстві. 

 

Зі слів міністра Дмитра Кулеби, “Люблінський трикутник" підкреслює важливу роль, яку Україна, Польща та Литва відіграють у Центральній Європі та світі. "Наша єдність здатна не лише зміцнити наші країни, а й ефективно протидіяти спільним загрозам, гарантувати безпеку та процвітання нашого регіону. Україна не лише намагається приєднатися до наявних форматів взаємодії. Україна має достатньо сил та авторитету, щоб створювати нові ефективні формати з партнерами”, – заявив Кулеба.

 

Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права  у контексті триваючої російської агресії проти України. Як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.

 

Одним із важливих блоків взаємодії "Люблінського трикутника" буде розвиток торгівлі, інвестицій та інфраструктурних проєктів.

 

Україна, Польща та Литва задекларували, що не визнають незаконну окупацію Росією Криму та за жодних обставин не визнають її у майбутньому. Вони закликали Росію вивести війська з тимчасово окупованих територій України, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей. 

 

 

Країни "Люблінського трикутника" висловили підтримку відновленню територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та закликали до припинення російської агресії проти нашої держави. Вони також підтримують надання Україні статусу партнера із розширеними можливостями НАТО та заявляють, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО є наступним необхідним кроком у цьому напрямі. 

 

“Альянс наших трьох країн не лише сягає корінням глибокої давнини. Наша взаємодія має вимір Парламентської асамблеї Польща-Литва-Україна, а також спільний військовий підрозділ, Українсько-польсько-литовську бригаду. "Люблінський трикутник" у своїх діях спирається на цей історичний, парламентський та безпековий фундамент”, – заявив Кулеба.

 

"Люблінський трикутник" підкреслив важливість інтенсифікації взаємодії між Європейським Союзом, Північноатлантичним альянсом та "Східним партнерством" і акцентував особливу увагу на розвитку ініціативи "Трьох морів".

 

28.07.2020

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