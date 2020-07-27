Івано-Франківськ «поплив» після грози. Фото.

Сьогодні про обіді над Івано-Франківськом пронеслася гроза зі зливою. Дощоприймачі не можуть впоратися з такою кількістю води, тож ускладнено рух на автодорогах міста. Рятувальні служби працюють над подоланням наслідків негоди.

Фото: if.dsns.gov.ua

Як повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, під Пасічнянським мостом сьогодні застряг автомобіль. Працівники служби порятунку допомогли водієві витягнути автівку. Ускладнено рух і на деяких інших вулицях через підтоплення.

На вулиці Чорновола на під'їзд упало дерево. Фото: if.dsns.gov.ua

Рятувальники отримують повідомлення і про підтоплення підвальних приміщень. Так, на площі Міцкевича підтопило приміщення кафе; на вулиці Князя Данила підтоплює підвал реабілітаційного центру; на вулиці Бельведерській – офісне приміщення, на вулиці Дністровській – підвальне приміщення фінансового управління Івано-Франківської міської ради.

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

За інформацією метеорологічної служби, протягом доби 27 липня в області й місті очікують на грози, значний дощ, місцями град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/сек.