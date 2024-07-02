На Львівщині 114 населених пунктів залишилися без світла.

 

Через негоду у Львівській області 2 липня 114 населених пунктів частково або повністю залишилися без електроенергії. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

 

 

Через тривалі зливи станом на ранок 2 липня у Львівській області без світла залишилися 114 населених пунктів. Зокрема 38 міст та сіл повністю знеструмлені, 76 – частково. Найбільше відключень зафіксували у Самбірському, Червоноградському та Львівському районах.

 

Над ліквідацією наслідків негоди наразі працюють 42 бригади Львівобленерго. Задіяли 180 працівників та 63 одиниці техніки.

 

Енергетики нагадують, що якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом. Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком" – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

 

Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго.

 

"Якщо ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Залишити повідомлення також можна за допомогою чат-ботів "Львівобленерго" у Telegram та Viber", – додали в обленерго.

02.07.2024

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