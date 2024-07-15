На Львівщині через грозу знеструмлено понад 200 населених пунктів.

 

Внаслідок нічної негоди з 14 на 15 липня 214 населених пунктів Львівщини залишаються знеструмленими. Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА. У повідомленні вказали, що 102 населені пункти Львівської області знеструмлено повністю, а ще 112 – частково. 

 

 

Наразі над відновленням живлення працюють 74 бригади Львівобленерго у складі 318 працівників, задіяли 111 одиниць спецтехніки.

 

У Львові виникли проблеми з енергопостачанням, а також через влучання блискавок  сталося кілька пожеж у різних районах міста. Про це повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

Так, на вулиці Кобилиці закоротило провід, що йде від церкви до будинків. ДСНС, Львівобленерго та аварійна служба працюють на місці події.

 

Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки двоповерхової забудови довкола вулиці Кобилиці.

 

Також на межі міста на вулиці Трускавецькій блискавка потрапила в закинуту будівлю і почалася пожежа. Ще одна пожежа зафіксована на вулиці Вашингтона на балконі житлового будинку на третьому поверсі. Окрім того, загорівся будинок в Рудному.

 

«Також аварійні бригади перевіряють інформацію про загоряння в межах вулиці Городоцької в Залізничному районі. Фіксуємо перепад напруги через грозу», – додав Андрій Москаленко.

 

Вранці також через влучання блискавки за зміненим маршрутом курсували трамваї №6 та №7, а тролейбус №33 взагалі не їздив. 

 

Інформація про потрапляння блискавки в електропідстанцію, яка ширилася мережами після першої хвилі грози вчора пізно ввечері, наразі офіційно не підтверджена.


 

15.07.2024

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