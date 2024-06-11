На трасу Львів - Самбір - Ужгород зійшов селевий потік.

Через інтенсивні опади у понеділок, 10 червня, на Закарпатті підтопило 48 дворогосподарств у 7 населених пунктах. Крім цього, на трасу Львів - Самбір - Ужгород в ніч на 11 червня зійшов селевий потік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Через інтенсивні опади, а також через захаращеність стічних канав та систем водовідведення на території Ужгородського району відбулись підтоплення 48 дворогосподарств у 7 населених пунктах, зокрема:

смт Великий Березний,

с. Жорнава,

с. Сіль,

с. Забрідь,

с. Костринська Розтока,

с. Кострина,

с. Малий Березий.

Для ліквідації наслідків негоди на місця залучались 3 одиниці техніки та рятувальники, які відкачали 865 куб.м води.

Станом на 08:00 11 червня залишаються підтопленими 10 дворогосподарств у с. Малий Березний та 2 домоволодіння у Великому Березному.

Окрім того, через перезволоженість грунту зійшов селевий потік на трасу Львів - Самбір - Ужгород. Вночі на місці працювала техніка комунальників, наразі проїзд забезпечено однією смугою руху.

На 11 червня синоптики знову прогнозують хмарну погоду і кажуть, що протягом дня варто очікувати значні короткочасні дощі, місцями сильні.