На трасу Львів - Самбір - Ужгород зійшов селевий потік.

Через інтенсивні опади у понеділок, 10 червня, на Закарпатті підтопило 48 дворогосподарств у 7 населених пунктах. Крім цього, на трасу Львів - Самбір - Ужгород в ніч на 11 червня зійшов селевий потік. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.
Через інтенсивні опади, а також через захаращеність стічних канав та систем водовідведення на території Ужгородського району відбулись підтоплення 48 дворогосподарств у 7 населених пунктах, зокрема:
смт Великий Березний,
с. Жорнава,
с. Сіль,
с. Забрідь,
с. Костринська Розтока,
с. Кострина,
с. Малий Березий.
Для ліквідації наслідків негоди на місця залучались 3 одиниці техніки та рятувальники, які відкачали 865 куб.м води.
Станом на 08:00 11 червня залишаються підтопленими 10 дворогосподарств у с. Малий Березний та 2 домоволодіння у Великому Березному.
Окрім того, через перезволоженість грунту зійшов селевий потік на трасу Львів - Самбір - Ужгород. Вночі на місці працювала техніка комунальників, наразі проїзд забезпечено однією смугою руху.
На 11 червня синоптики знову прогнозують хмарну погоду і кажуть, що протягом дня варто очікувати значні короткочасні дощі, місцями сильні.
11.06.2024