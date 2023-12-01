В Карпатах сходження лавин. На Франківщині збираються перекривати дороги.

Через негоду на Івано-Франківщині можуть тимчасово перекрити рух на проблемних ділянках доріг. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

 

"Найближчими днями на Прикарпатті очікується погіршення погодних умов – дощ та мороз, що може призвести до налипання мокрого снігу, ожеледиці на автошляхах. Закликаю водіїв бути обережними за кермом. Та у разі погіршення ситуації бути готовим до тимчасового перекриття руху на проблемних ділянках", – зазначила Світлана Онищук.

 

Тим часом на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей упродовж трьох днів очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

 

"Значна сніголавинна небезпека утримується 1-3 грудня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - йдеться у повідомленні.

 

Українців попереджають про третій рівень небезпеки. Рятувальники радять утриматися від походів у гори.

01.12.2023

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