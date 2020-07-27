Росія відмовилась гарантувати дотримання перемир'я.

 

Кремль заявив, що Росія не може ґарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

 

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков.

 

"На рівні "нормандського формату" [зробитиазробити політичнуцполітичну декларацію]  - це одна справа. будь-які. А гарантії з боку Росії, - в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити. Тому що Росія не є учасником конфлікту", - сказав Пєсков.

 

З його слів, домовленості про безстрокове перемир'я на Донбасі - це "суттєвий і позитивний крок в сторону зміцнення взаємної довіри і розрядки напруженості на лінії зіткнення".

 

І невинно додав: "важливо буде, щоб обидві сторони повністю дотримувалися своїх зобов'язань і домовленостей". В

 

Нагадаємо, 26 липня Президент Володимир Зеленський та президент РФ Владімір Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю пожвавлення мінського процесу  додаткових і підтримали запровадження перемир'я.

 

27.07.2020

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