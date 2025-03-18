Ізраїль розірвав угоду про перемир’я і відновив бомбардування Сектора Ґази.

Причиною цього стало те, що сторонам так і не вдалося домовитися про подальше звільнення ізраїльських заручників.

Ізраїльські військовики у ніч на вівторок, 18 березня, здійснили масовані обстріли Сектора Ґази. Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС. Таким чином Ізраїль в односторонньому порядку припинив дію угоди з терористичним рухом ХАМАС про припинення вогню. Влада Ґази повідомляє про більш ніж 330 загиблих внаслідок обстрілів.

«Відповідно до рішення політичного ешелону, ЦАХАЛ і Шин-Бет нині завдають масованих ударів по об'єктах терористів, які належать терористичній організації ХАМАС у секторі Ґази», – йдеться у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та служби безпеки Шин-Бет.

У повідомленні канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю наголошується, що Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац віддали розпорядження військовикам «вжити рішучих заходів» проти ХАМАСу. «Це сталося після неодноразової відмови ХАМАСу звільнити наших заручників, а також відмови від усіх пропозицій, отриманих від спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та посередників. Наразі ЦАХАЛ атакує цілі терористичної організації ХАМАС у всьому Секторі Ґази для досягнення цілей війни, визначених політичним керівництвом, включно зі звільненням усіх наших заручників, живих та мертвих», – йдеться у заяві офісу Нетаньягу.

Високопоставлений представник ХАМАСу поскаржився у коментарі для інформаційної аґенції Reuters, що Ізраїль в односторонньому порядку припинив дію угоди про припинення вогню в Секторі Ґази, і закликав США, Катар та Єгипет покласти повну відповідальність за розрив угоди на Ізраїль. Також ХАМАС закликав Раду безпеки ООН зібратися на екстрене засідання для ухвалення резолюції, яка зобов'язує Ізраїль припинити війну.

Нагадаємо, що перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом набуло чинності 19 січня. Перша фаза угоди передбачала розблокування Ізраїлем великих обсягів гуманітарної допомоги для Сектора Ґази, відведення ізраїльських військ із густонаселених районів, а також обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Термін першого етапу перемир'я минув першого березня. Оскільки ХАМАС не повернув усіх ізраїльських заручників, Ізраїль вимагав продовжити його дію, а не переходити до другої частини угоди. Проте домовитися про подальший обмін сторонам так і не вдалося.