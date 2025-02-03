Трамп повідомив про заплановані контакти з Києвом та Москвою.

Він запевнив, що наразі розвиток мирного процесу схиляє до оптимізму.

 

 

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на авіабазі Ендрюс поруч з Вашінґтоном, заявив про заплановані зустрічі та контакти з керівництвом Росії та України. За його словами, обговорення запланованих зустрічей відбувається «досить успішно». Про це повідомив телеканал Fox News.

 

«У нас були дуже напружені вихідні. Ми займаємось Ізраїлем. Ми маємо справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі та перемовини з різними сторонами, включно з Україною та Росією», – глава Білого дому.

 

Трамп не навів жодних подробиць щодо майбутніх переговорів з Україною та Росією, проте зауважив, що наразі розвиток процесу схиляє до оптимізму. «Я думаю, що ці дискусії насправді йдуть досить добре», – зазначив віг.

 

Напередодні  спеціальний посланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келлоґ заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни. «З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін», – запевнив він.

03.02.2025

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