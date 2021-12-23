Залужний заявив, що військовикам не заборонено відповідати на нищівні обстріли.

 

Збройні Сили України цілковито підтримують рішення про повернення до режиму припинення вогню згідно з домовленостями від 22 липня 2020 року, однак у випадку загрози життю і здоров'ю військовикам не забороняється відкривати вогонь у відповідь.

 

 

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Наші військові як виконували, так і продовжують виконувати завдання. Вони охороняють свою батьківщину, захищають своїх мирних жителів, захищають самі себе. Звісно, якщо буде загроза життю і здоров'ю військовослужбовців або цивільних, військові повинні робити те, що вони повинні робити, і те, що вони робили. Але знову-таки звертаю увагу, що ми люди військові, ми абсолютно підтримуємо запроваджений режим припинення вогню, який, звичайно, дасть можливість уникнути втрат, які могли би бути", - сказав Залужний під час заходів з нагоди 30-ї річниці ЗСУ в Києві.

 

Він уточнив, що відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку російських найманців режим припинення вогню не забороняє.

 

"Їм ніхто у відповідь стріляти й не забороняє. Ще раз звертаю увагу, що йдеться там не про заборону вести вогонь у відповідь, а про режим припинення вогню, про його дотримання", - зазначив Залужний.

 

Нагадаємо, 22 грудня в рамках засідання Тристоронньої контактної групи сторони на рівні глав делегацій висловили згоду повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що це є крок до деескалації.

 

23.12.2021

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