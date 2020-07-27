Французька поліція упіймала палія собору в Нанті.

Злочинець уже зізнався у скоєному.

Французька поліція оголосила про розкриття справи щодо пожежі в катедральному соборі Святих Петра і Павла в Нанті. Причиною пожежі став підпал. Зловмисником виявився виходець з Руанди. Він уже визнав свою провину. Про це повідомило видання Le Monde з покликом на прокуратура Нанта.

39-річний руандієць, кілька років тому отримав притулок у Франції. В Нанті він на волонтерських засадах служив міністрантом при костелі Святих Петра і Павла. Саме він увечері в п’ятницю, 17 липня, повинен був замкнути собор. А наступного ранку спалахнула пожежа.

Цікаво, що правоохоронці вперше затримали палія відразу після пожежі, але тому вдалося виправдатися. Утім через тиждень руандієць був затриманий знову, після того, як поліція знайшла деякі докази в його електронні пошті.

На допиті в прокуратурі зловмисник зізнався, що скоїв підпал відразу в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощитка. Про його мотиви прокуратура не повідомляє. Палієві загрожує до десяти років в'язниці і 150 тисяч євро штрафу.

Нагадаємо, що займання у нантськму костелі відбулося вранці 18 липня. Десятки пожежників зуміли взяти полум'я під контроль лише через кілька годин. Внаслідок пожежі знищено орган XVII століття, вітражі XVI століття і картина XIX століття роботи Жана-Іполита Фландрена (Jean-Hippolyte Flandrin).

Катедральний собор Святих Петра і Павла в Нанті – один з найбільших готичних храмів Франції. Заввишки він – 63 метри, тобто лише на шість метрів нижчий за собор Паризької Богоматері. Будівництво костелу розпочалося в 1434 році й тривало 457 років. Він внесений до списку історичних пам'яток Франції. Будівля сильно постраждала від бомбардувань в 1944 році.

Згадана пожежа – вже не перша в катедральному соборі Нанта. У січні 1972 року вогонь пошкодив його дах, після чого костел реставрували протягом тринадцяти років. Тоді під склепінням були встановлені бетонні балки замість постраждалих від вогню дерев'яних. Богослужіння в ньому відновилися щойно 1985 року.