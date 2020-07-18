У Нанті спалахнула пожежа в готичному костелі.

Правоохоронці підозрюють навмисний підпал.

У місті Нанті в Бретані на заході Франції у суботу зранку, 18 липня, сталася пожежа в катедральному соборі Святих Петра і Павла. Це один з найбільших готичних соборів в країні і найбільший в реґіоні. Як повідомило видання Le Monde, на місці інциденту працювали близько сотні пожежників. За кілька годин вогнеборцям вдалося загасити пожежу.

Від полум’я постраждали вітражі і оранган костелу. Дах, на щастя, залишилася цілим. «Шкоди завдано головним чином органу, який, судячи з усього, повністю згорів. Платформа, на якій він був встановлений, дуже нестабільна і може обвалитися», – розповів журналістам керівник місцевої пожежної служби Лоран Ферле (Laurent Ferlay).

Фахівці встановлюють обставини пожежі в костелі святого Петра і Павла. Зокрема, вони вивчають версію підпалу. Як розповів в етері місцевої радіостанції прокурор Нанта, П'єр Сеннес (Pierre Sennès), полум'я спалахнуло відразу в трьох місцях. Це, на його думку, може свідчити про навмисний підпал. «Ми очікуємо приїзду пожежних експертів з Парижа», – повідомив прокурор.

Будівництво собору святого Петра і Павла розпочалося в 1434 році і тривало 457 років. Він внесений до списку історичних пам'яток Франції. Будівля сильно постраждала від бомбардувань в 1944 році.

Це вже не перша пожежа в катедральному соборі Нанта. У січні 1972 року вогонь пошкодив його дах, після чого костел реставрували протягом тринадцяти років. Тоді під склепінням були встановлені бетонні балки замість постраждалих від вогню дерев'яних. Богослужіння в ньому відновилися щойно 1985 року.