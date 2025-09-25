Експрезидента Франції засудили до 5 років ув’язнення.

Ніколя Саркозі визнали винним у злочинній змові з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Паризький суд у четвер, 25 вересня, визнав колишнього президента Франції, 70-річному Ніколя Саркозі винним у злочинній змові з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі, щоб забезпечити свою перемогу на виборах 2007 року. Про це повідомила газета Le Monde. Саркозі засудили до п’яти років тюремного ув'язнення з відтермінуванням виконання вироку. Також експрезидент буде змушений заплатити штраф в розмірі 100 тисяч євро і йому заборонено п'ять років обіймати державні посади.

Водночас суд виправдав Саркозі за звинуваченням у пасивній корупції, розтраті державних коштів Лівії та незаконному фінансуванні виборчої кампанії, дійшовши висновку, що прокурорам не вдалося довести, що лівійські гроші безпосередньо надходили на виборчу кампанію Саркозі.

Прокуратура вимагала для Саркозі семи років позбавлення волі, штрафу в розмірі 300 тисяч євро, п'яти років дискваліфікації та заборони обіймати державні посади. За версією слідства, 2005 року між Саркозі, який тоді обіймав посаду міністра внутрішніх справ, і Каддафі було укладено «корупційну угоду». Виборчий штаб Саркозі отримав 50 млн. євро, порушивши заборону на іноземне фінансування кампанії, а у відповідь французький політик повинен був допомогти Каддафі вийти з міжнародної ізоляції.

Після винесення вироку Саркозі заявив журналістам, що це рішення «надзвичайно поважне для верховенства закону», і сказав, що подаватиме апеляцію. «Я візьму на себе відповідальність. Я виконаю наказ правосуддя. І якщо вони хочуть, щоб я спав у в'язниці, я буду спати у в'язниці. Але з гордо піднятою головою. Я невинний», – заявив він.