Парламент висловив недовіру французькому прем'єру Байру.

Вдруге за 9 місяців уряд Франції демісовано.

Національна асамблея – нижня палата парламенту Франції – проголосувала у понеділок увечері, восьмого вересня, за вотум недовіри уряду 74-річному Франсуа Байру. Тепер і тепер він буде змушений подати до демісії. Про це повідомила газета Le Monde.

За недовіру главі уряду проголосувала рекордно велика кількість депутатів – 364. Проти виступили лише 194 парламентарі, утрималися – 25. Відтак цілий французький уряд буде демісовано після дев'яти місяців роботи.

Перед голосуванням на екстреному засіданні Національних зборів Байру вкотре спробував домогтися підтримку свого проєкту бюджету. Високий борг Франції, на думку глави уряду, загрожує існуванню країни. «У вас є можливість повалити уряд, але вам не вдасться стерти реальність», – з такими словами прем'єр звернувся до опозиційних депутатів Національних зборів перед голосуванням про довіру.

Опозиція ще перед засіданням заявила, що проголосує проти довіри Байру, який хотів використати можливість вотуму для зміцнення підтримки свого плану суворої економії на 2026 рік, що передбачає скорочення витрат майже на 44 млрд євро.

Франсуа Байру став п'ятим прем'єр-міністром при президенті Емманюелеві Макроні з моменту його другого обрання 2022 року. Першим прем’єром був Жан Кастекс (Jean Castex), який залишився ще з першої Макронової каденції. У травні 2022 року прем’єркою стала Елізабет Борн (Élisabeth Borne). Вона пішла зі своєї посади у січні 2024-го, і потім протягом року на цій посаді змінилися Ґабріель Атталь (Gabriel Attal) та Мішель Барньє (Michel Barnier). У грудні 2024 року після вотуму недовіри уряду Барньє Макрон призначив прем'єр-міністром країни Франсуа Байру. Останньому довелося працювати в умовах уряду меншості.