Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню став новим прем'єром.

Новий глава уряду виступає за нарощування військової могутності Франції та продовження підтримки України у війні з Росією.

Франція має нового прем'єр-міністра, ним став міністр оборони Себастьєн Лекорню (Sébastien Lecornu). Про це повідомила газета Le Monde. Президент Емманюель Макрон призначив Лекорню на посаду глави уряду через один день після того, як Національні збори Франції висловили вотум недовіри уряду Франсуа Байру.

Новому прем’єру доручено провести консультації з представленими різних політичних сил в парламенті, аби досягнути консенсусу щодо бюджету. Після цього Лекорню має запропонувати президентові оновлений склад кабінету міністрів. Новий глава уряду має якнайшвидше домогтися схвалення бюджету країни на 2026 рік Національними зборами і вирішити конфлікт, який спричинив демісію попереднього прем'єра Байру.

Нагадаємо, що Байру наполягав на плані жорсткої економії та скороченні бюджетного дефіциту з 5,4% до 4,6% ВВП у 2026 році. Ухвалення бюджету на 2026 рік стане першим серйозним випробуванням і для Лекорню.

39-річний Себастьєн Лекорню – єдиний міністр, який безперервно працював у французькому уряді з того часу, як Макрон вперше став президентом у 2017 році. Його називають довіреною особою Макрона, прихильником нарощування військової могутності Франції та продовження підтримки України у війні з Росією.

Політична криза у Франції триває з того часу, як президент Макрон розпустив парламент у липні 2024 року. Президентська партія очікувано програла, перше місце посів «Новий народний фронт», який об'єднав ультраліву «Нескорену Францію» та соціалістів. Ультраправе «Національне об'єднання» посіло третє місце.