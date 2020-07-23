Без "зеленого світла": жодна з трьох галицьких областей не може послабити карантин.

Жодна з трьох галицьких областей не може перейти до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень. Епідеміологічна ситуація на Івано-Франківщині, Львівщині та Тернопіллі на сьогодні не відповідає критеріям, що їх визначив МОЗ як необхідні для подальшого послаблення.

Джерело: moz.gov.ua

Так, на Івано-Франківщині коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (його вираховують на основі семиденних показників на сто тисяч населення) становить 13,11% замість необхідних 11% і менше, а динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 – 54,85% (для послаблення карантинних обмежень цей показник має становити менш ніж 10%).

На Львівщині зазначені показники становлять 14,34% та 41,85% відповідно.

На Тернопільщині коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування «вписується» в необхідні критерії і становить 7,38%, проте в області спостерігають зростання випадків виявлення коронавірусу – 11,47%.

Відповідно, всі три області можна вважати регіонами зі значним поширенням COVID-19, а це, згідно з урядовою постановою, є підставою для посилення протиепідемічних заходів, а не послаблення карантинних обмежень.



Зазначимо, вчора Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року та ухвалив постанову, якою затверджено поділ країни на 4 типи епідемічних зон і критерії такого поділу.

Дія нової постанови стосується періоду з 1 серпня по 31 серпня 2020 року.

«У залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях – районах, встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень визначається автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджується Національною комісією ТЕБ та НС», – зазначив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, наголосивши, що всі критерії розроблено на основі українського досвіду та досвіду західних партнерів.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Як уточнив міністр, моніторинг проводитимуть за тими самими показниками, які використовують і нині: завантаженість ліжок не більш ніж 50%, середня кількість тестувань на COVID-19 – не менш ніж 24 на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більш ніж 11%, показник зростання випадків інфікування – не більш ніж 10%.

За умови відсутності перевищень за цими показниками область і всі її райони опинятимуться в «зеленій зоні». Водночас якщо область не відповідає хоча б одному із зазначених критеріїв, вона вважається регіоном зі значним поширенням COVID-19. Залежно від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, на території регіону або в окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюватимуть жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 і застосовуватимуть відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Джерело: facebook.com/moz.ukr

При цьому Степанов наголосив, що навіть для «зеленої зони» діятимуть певні карантинні обмеження:

- у громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора;

- проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів;

- кінотеатри мають бути заповнені не більш ніж на 50%;

- пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на сидячих місцях.

За словами міністра, регіони, які постійно перебувають у "зеленій зоні", не потребують втручання й посилення окремих протиепідемічних заходів національного рівня. Якщо ж починає змінюватися індикатор 5 днів поспіль, то відразу той чи інший регіон переходить у "жовту" – так звану буферну зону – якщо зміни не є суттєвими, або "помаранчеву" та "червону" – коли ситуація більш критична.

У "жовтій зоні", крім обмежень "зеленої", додаються такі заборони:

- відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають літні люди (крім тих, які надають послуги кризово).

У "помаранчевій зоні" (плюс обмеження "жовтої") заборонено:

- роботу закладів розміщення (гостелів, турбаз), крім готелів;

- діяльність розважальних закладів, ресторанів уночі;

- планову госпіталізацію;

- роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

- прийом нових змін у дитячих таборах;

- дозволено не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах.

У "червоній зоні" (плюс обмеження "помаранчевої") заборонено:

- роботу громадського транспорту;

- відвідування освітніх установ;

- роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

Щодо того, якими саме мають бути відповідні показники, щоб область перейшла в котрусь із названих зон, окрім «зеленої», наразі чітких цифр не озвучували. Постанову ще мають доопрацювати, тож, імовірно, більше конкретики будемо знати ближче до 1 серпня.