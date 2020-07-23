Без "зеленого світла": жодна з трьох галицьких областей не може послабити карантин.

Жодна з трьох галицьких областей не може перейти до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень. Епідеміологічна ситуація на Івано-Франківщині, Львівщині та Тернопіллі на сьогодні не відповідає критеріям, що їх визначив МОЗ як необхідні для подальшого послаблення.
Джерело: moz.gov.ua
Так, на Івано-Франківщині коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (його вираховують на основі семиденних показників на сто тисяч населення) становить 13,11% замість необхідних 11% і менше, а динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 – 54,85% (для послаблення карантинних обмежень цей показник має становити менш ніж 10%).
На Львівщині зазначені показники становлять 14,34% та 41,85% відповідно.
На Тернопільщині коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування «вписується» в необхідні критерії і становить 7,38%, проте в області спостерігають зростання випадків виявлення коронавірусу – 11,47%.
Відповідно, всі три області можна вважати регіонами зі значним поширенням COVID-19, а це, згідно з урядовою постановою, є підставою для посилення протиепідемічних заходів, а не послаблення карантинних обмежень.
Зазначимо, вчора Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року та ухвалив постанову, якою затверджено поділ країни на 4 типи епідемічних зон і критерії такого поділу.
Дія нової постанови стосується періоду з 1 серпня по 31 серпня 2020 року.
«У залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях – районах, встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень визначається автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджується Національною комісією ТЕБ та НС», – зазначив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, наголосивши, що всі критерії розроблено на основі українського досвіду та досвіду західних партнерів.
Фото: facebook.com/moz.ukr
Як уточнив міністр, моніторинг проводитимуть за тими самими показниками, які використовують і нині: завантаженість ліжок не більш ніж 50%, середня кількість тестувань на COVID-19 – не менш ніж 24 на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більш ніж 11%, показник зростання випадків інфікування – не більш ніж 10%.
За умови відсутності перевищень за цими показниками область і всі її райони опинятимуться в «зеленій зоні». Водночас якщо область не відповідає хоча б одному із зазначених критеріїв, вона вважається регіоном зі значним поширенням COVID-19. Залежно від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, на території регіону або в окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюватимуть жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 і застосовуватимуть відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.
Джерело: facebook.com/moz.ukr
При цьому Степанов наголосив, що навіть для «зеленої зони» діятимуть певні карантинні обмеження:
- у громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора;
- проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри мають бути заповнені не більш ніж на 50%;
- пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на сидячих місцях.
За словами міністра, регіони, які постійно перебувають у "зеленій зоні", не потребують втручання й посилення окремих протиепідемічних заходів національного рівня. Якщо ж починає змінюватися індикатор 5 днів поспіль, то відразу той чи інший регіон переходить у "жовту" – так звану буферну зону – якщо зміни не є суттєвими, або "помаранчеву" та "червону" – коли ситуація більш критична.
У "жовтій зоні", крім обмежень "зеленої", додаються такі заборони:
- відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають літні люди (крім тих, які надають послуги кризово).
У "помаранчевій зоні" (плюс обмеження "жовтої") заборонено:
- роботу закладів розміщення (гостелів, турбаз), крім готелів;
- діяльність розважальних закладів, ресторанів уночі;
- планову госпіталізацію;
- роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
- прийом нових змін у дитячих таборах;
- дозволено не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах.
У "червоній зоні" (плюс обмеження "помаранчевої") заборонено:
- роботу громадського транспорту;
- відвідування освітніх установ;
- роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.
Щодо того, якими саме мають бути відповідні показники, щоб область перейшла в котрусь із названих зон, окрім «зеленої», наразі чітких цифр не озвучували. Постанову ще мають доопрацювати, тож, імовірно, більше конкретики будемо знати ближче до 1 серпня.23.07.2020