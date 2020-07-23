У Галичі перекрили дорогу “Мукачево – Львів”.



Сьогодні близько 30 мешканців Галича перекрили рух трасою національного значення Н-09 “Мукачево – Львів”. Люди безперервно ходять пішохідним переходом на вул. Львівській, через певні проміжки часу пропускають автомобілі. Про це повідомляє видання «Курс».

Фото: versii.if.ua

Люди, які постраждали від нещодавніх паводків, незадоволені розмірами компенсацій, які мають їм виплатити відповідно до рішення міськради. Відтак учасники акції вимагають від міської ради скасувати це незаконне, на їхнє переконання, рішення про затвердження списку на отримання матеріальної допомоги сім’ям, які постраждали внаслідок паводку.

Охорону порядку на місці акції забезпечують шість працівників поліції, пишуть Версії з посиланням на пресслужбу ГУНП у Івано-Франківській області.

Фото: versii.if.ua

Відповідно до рішення уряду, власники постраждалих будинків можуть отримати 20, 50 або 300 тисяч грн компенсації залежно від пошкоджень, яких завдала стихія. Для визначення рівня пошкоджень працювала спеціальна комісія. Проте мешканці підтоплених будинків у Галичі скаржилися на те, що грошові компенсації розподілили несправедливо, й вимагали, аби їхні помешкання повторно обстежили та перерахували суму збитків.

У Галичі під час стихії у воді було майже 600 домогосподарств. Як розповів "Суспільному" перший заступник міського голови Володимир Чуйко, 129 будинків міськрада визначила такими, що потребують компенсації. Посадовець запевняв, що комісія визначала ступінь пошкодження відповідно до рекомендацій, які розробила обласна держадміністрація. А директор обласного департаменту соціальної політики Володимир Корженьовський тоді зазначив: якщо прикарпатці не задоволені рішенням цих комісії, можуть оскаржувати його в суді. Натомість мешканці Галича вирішили перекрити трасу міжнародного значення.