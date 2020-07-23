У Галичі перекрили дорогу “Мукачево – Львів”.


Сьогодні близько 30 мешканців Галича перекрили рух трасою національного значення Н-09 “Мукачево – Львів”. Люди безперервно ходять пішохідним переходом на вул. Львівській, через певні проміжки часу пропускають автомобілі. Про це повідомляє видання «Курс».

 

Фото: versii.if.ua

 

Люди, які постраждали від нещодавніх паводків, незадоволені розмірами компенсацій, які мають їм виплатити відповідно до рішення міськради. Відтак учасники акції вимагають від міської ради скасувати це незаконне, на їхнє переконання, рішення про затвердження списку на отримання матеріальної допомоги сім’ям, які постраждали внаслідок паводку.

 

Охорону порядку на місці акції забезпечують шість працівників поліції, пишуть Версії з посиланням на пресслужбу ГУНП у Івано-Франківській області.

 

Фото: versii.if.ua

 

Відповідно до рішення уряду, власники постраждалих будинків можуть отримати 20, 50 або 300 тисяч грн компенсації залежно від пошкоджень, яких завдала стихія. Для визначення рівня пошкоджень працювала спеціальна комісія. Проте мешканці підтоплених будинків у Галичі скаржилися на те, що грошові компенсації розподілили несправедливо, й вимагали, аби їхні помешкання повторно обстежили та перерахували суму збитків.

 

У Галичі під час стихії у воді було майже 600 домогосподарств. Як розповів "Суспільному" перший заступник міського голови Володимир Чуйко, 129 будинків міськрада визначила такими, що потребують компенсації. Посадовець запевняв, що комісія визначала ступінь пошкодження відповідно до рекомендацій, які розробила обласна держадміністрація. А директор обласного департаменту соціальної політики Володимир Корженьовський тоді зазначив: якщо прикарпатці не задоволені рішенням цих комісії, можуть оскаржувати його в суді. Натомість мешканці Галича вирішили перекрити трасу міжнародного значення.

 

23.07.2020

До теми

Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20 | | Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20 | | Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20 | | Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20 | | Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20 | | Штука
Сатанинські льохи Голокосту
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У Сатанові тривають ексгумаційні роботи у льоху, де в травні 1942 року гітлерівці живцем замурували три сотні людей. Це вже другий такий льох. Автор спустився в обидва.
20.07.20 | | Галичина
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20 | | Наука
Комплекс провини, або Криза неолібералізму
Ілько ЛЕМКО
Інстинкт самозбереження нації сильніший, аніж комплекс провини її громадян. Бо каяття – дуже добра штука, але до певної межі.
19.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.