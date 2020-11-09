На Львівщині учасники акції #SaveФОП влаштували перекриття міжнародних трас.

 

На Львівщині сьогодні, 9 листопада, учасники всеукраїнської акції протесту #SaveФОП об 11:00 перекрили рух транспорту на міжнародних трасах. Вони виступають проти запровадження касових апаратів для малого бізнесу та нових штрафів.

 

Фото www.facebook.com/lvivpolice

 

Зокрема, на 6-му кілометрі автодороги «Західний обхід м. Львова» близько 200 осіб ходили по пішохідному переході. Автодорога була перекрита в усіх напрямках, повідомила речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

 

Фото www.fac6ebook.com/lvivpolice

 

За її інформацією, на 616-му кілометрі автодороги М-06 «Київ–Чоп» біля Стрия близько 150 осіб перекривали рух автотранспорту, постійно ходячи по пішохідному переходу. Автодорога М-06 «Київ–Чоп» була перекрита на 527-му кілометрі: близько 70 осіб ходили по пішохідному переходу. Автодорога М-09 «Львів – Рава-Руська» була перекрита на 150-му кілометрі: близько 50 осіб ходили по пішохідному переходу.

 

Також відбувся протест на 49-му кілометрі автодороги М-10 «Львів – Краковець» – поблизу Яворова по пішохідному переходу рухалося близько 50 осіб.

 

Фото www.facebook.com/sambirgazeta

 

Акцію протесту з вимогами ініціативи #SaveФОП влаштували і підприємці в Самборі, щоправда, доріг не перекривали, повідомив Роман Стиранка на facebook-сторінці «Самбірських вістей».

 

На місцях працювали екіпажі Патрульної поліції та слідчо-оперативні групи. Перекриття трас тривало близько пів години, після чого протестувальники розійшлися.

 

Протестуючі підприємці вимагають зберегти спрощену систему оподаткування та не вводити для ФОПів реєстраторів розрахункових операцій (РРО) і штрафів за помилки у роботі з ними. Відтак учасники акції вимагають скасувати розгляд законопроєктів №385031 і №385032 у Верховній Раді. Натомість підприємці вимагають від Верховної Ради прийняття законопроєктів №3853-1(2) та №3993, які скасовують обов'язкові РРО для спрощенців та норму про так званий кешбек.

 

Серед інших вимог підприємців – проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС для забезпечення прозорих та простих процедур стягнення податків, розмитнення товарів, яка передбачає усунення будь-яких проявів корупції та запровадження мораторію на всі види перевірок малого бізнесу.

 

Короткотермінові перекриття важливих доріг у межах #SaveФОП планують проводити до 17 листопада. Якщо до 21 листопада Верховна Рада не ухвалить законопроєктів №3853-1(2) і №3993 за основу та в цілому, протестувальники планують вдатися до довготермінового перекриття міжнародних трас в Україні.

 

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