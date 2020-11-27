На Львівщині медики перекрили трасу Київ–Чоп.

 

На міжнародній трасі M06 Київ–Чоп у селі Луб'яна Миколаївського району Львівської області сьогодні, 27 листопада, близько 30 осіб перекривають дорогу, ходячи безперервно по пішохідному переходу, повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

 

Фото www.facebook.com/Новини-Миколаївської-Громади

 

Перекриття, яке почалося о 09:00, влаштували медичні працівники психіатричної лікарні «Заклад» у с. Заклад на Миколаївщині. Вони вимагають виплати зарплат за серпень-жовтень, аванс за листопад та нарахування: на оздоровлення, на дезинфікуючі засоби тощо. Вони планують проводити перекриття шість годин – до 17:00.

 

«Патрульні забезпечили об’їзд, заторів на автодорозі немає. Всі автомобілі, окрім вантажних фур, об’їжджають цю ділянку. Наразі заблоковані 15 фур», – повідомив з місяця події заступник батальйону Патрульної поліції Андрій Пушкар.

 

Фото www.facebook.com/Новини-Миколаївської-Громади

 

Протестувальники поставили вимогу, щоб за цей час до них приїхав представник Львівської облдержадміністрації для діалогу та вирішення питання по суті.

 

«Ми вимагаємо, щоб віддали зароблені нами гроші, починаючи з серпня. Ми зустрічалися з міністром охорони здоров’я. На жаль, жодних результатів це не дало. Ми не знаємо, чому нас проігнорували, хочемо, що представники ЛОДА пояснили. Поки що вони нас лише спонукають на радикальні дії», – повідомила учасниця протесту Ірина Шабатура.

 

Фото www.facebook.com/Новини-Миколаївської-Громади

 

Проте реакція ЛОДА була негативною. Заступник голови облдержадміністрації Іван Собко на брифінгу у Львові закликав керівництво лікарні не вдаватися до перекриття доріг.

 

«Не потрібно проводити непотрібні перекриття і пікети. Коли був міністр охорони здоров’я, ми зустрічалися із працівниками. Також ми уже двічі проводили дофінансування з обласного бюджету. Але коли обласний бюджет має недофінансування 250 мільйонів гривень, ми мусимо фінансувати насамперед COVID-заклади, а не скеровувати на ті, які фінансуються з державного бюджету із НСЗУ», – прокоментував Собко.

 

Зазначимо, 3 серпня 50 працівників психіатричної лікарні «Заклад» вісім годин поспіль перекривали трасу Київ–Чоп у с. Луб’яна на Миколаївщині, вимагаючи виплати зарплат. Одна ситуація не покращилася і досі.

 

Нагадаємо, восени 2019 року вони протестували під Львівською облрадою проти так званої «реорганізації». Обласні чиновники та депутати мали намір об’єднати дві психіатричні лікарні – Львівську обласну психіатричну лікарню «Заклад» та Обласну психіатричну лікарню у Львові, що на вул. Кульпарківській, 95. Навіть пропонували перереєструвати нову лікарню у с. Заклад у Тростянецькій ОТГ, щоб у її бюджеті залишалося більше надходжень. Проте після протестів медиків під час голосування на сесії Львівської облради забракло голосів для такої реорганізації.

 

27.11.2020

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