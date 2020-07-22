Про львівську квартиру написало всесвітньо відоме видання.

Про реноваційний проєкт засновників архітектурного бюро «Replus» Христини Бадзян і Дмитра Сорокевича – помешкання на вулиці Гуцульській у будівлі 1892–1896 років – написало всесвітньо відоме видання ArchDaily.com.

Фото: Андрій Безуглов/city-adm.lviv.ua

«Ми хотіли показати, що стара квартира може залишатися автентичною і водночас наповненою елементами життя сучасної людини. Любимо, коли перед нами є виклики, тому охоче взялися реалізовувати найсміливіші ідеї: з двору – алюмінієві вікна від стелі до підлоги, збережена автентика фасаду, зробили відкритий камін. «Не буде тяги», «увесь дим в хату» – це забобони. Ми довели, що це не так. Лишили дещо кітчеві двері, паркет, стіни, кахлі, не соромлячись їхнього вигляду, і протиставили цьому кухню за 40–50 тисяч доларів», – розповідає співавторка проєкту, співзасновниця бюро «Replus» архітекторка Христина Бадзян.

Фото: Андрій Безуглов/city-adm.lviv.ua

Дизайнери максимально зберегли всі залишки автентики в помешканні, проте капітально реконструювали та перепланували його. Ремонт тривав вісім місяців. У нинішньому помешканні збережено старі дерев'яні балки на стелі, у кімнатах – реставрований паркет. Із дверей ХІХ століття зняли численні шари фарби і покрили їх лаком. Підлогу виклали шматочками натурального мармуру. В інтер’єр вписали оригінальний вінтажний гардероб, якому понад 150 років, а ще дали нове життя п’єцу з фабрики Левинського – тепер це великий відкритий камін. А додатковий простір у вузьких і довгих кімнатах квартири створили за допомогою дзеркал і вдалого розміщення меблів.

Фото: Андрій Безуглов/city-adm.lviv.ua

«Нам подобається творити для себе, бо можна реалізувати всі шалені задуми, до яких ми уже доросли. Замовники до такого можуть бути поки не готові. Тому наші проєкти для себе завше дещо гіперболізовані. Мовляв, а можна ще отак», – зауважила Христина Бадзян.

Фото: Андрій Безуглов/city-adm.lviv.ua

Квартира на Гуцульській – п'ятий проєкт архітектурного бюро, описаний у журналі ArchDaily. До цього видання відзначило роботу «Replus» над веганським кафе OM NOM NOM на вул. Римлянина й офісом львівської компанії «InSpe», а також реновацію помешкання на вул. Зарицьких і вілли неподалік «Шевченківського гаю».