Японський архітектор почав роботу над проєктом корпусу для "Незламних" у Львові.

Японський архітектор Шигеру Бан почав роботу над проєктом нового хірургічного корпусу UNBROKEN. Він презентував першу концепцію та візуалізацію будівлі. Про це на телеграм-каналі повідомив мер Андрій Садовий.

"За проєктом передбачено, що хірургічний корпус матиме вісім поверхів – два під землею та шість наземних. Основна конструкція – з бетонними ядрами, та дерев’яними рішеннями без металевих з’єднань в середині. Цей проєкт – інноваційне рішення, аналога якому немає у світі", – зазначив Садовий.

Спільно з українськими проєктантами його адаптують під будівельні норми та технічні вимоги нашої медицини. Після презентації Шигеру Бан розпочне міжнародну фандрейзингову кампанію для збору коштів на будівництво нового хірургічного корпусу.

Серед найвідоміших його робіт: музей гори Фуджі у Японії, музей сучасного мистецтва Центр Помпіду у місті Мец (Франція) та Музичний театр на річці Сена у Парижі. Всі ці роботи є пам’ятками архітектури 21-го століття.

Музей сучасного мистецтва Центр Помпіду у Франції