Пам'ятка в оренду: на онлайн-аукціон виставляють частину Жовківського замку.

Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького оголосила онлайн-аукціон із продовження оренди частини приміщень Жовківського замку. Торги проведуть 22 лютого 2022 року, а стартова ціна для винайму приміщень у пам'ятці архітектури ХVII століття стартує від 2310 гривень, повідомляють у Фонді державного майна України.

Орендувати можна приміщення площею 22,7 кв. м, які є у фронтальному корпусі замку. Початковий термін оренди — 5 років. Приміщення, які віддають у платне користування, обладнані електромережею потужністю 16 кВт, водозабезпеченням, водовідведенням та опаленням, однак потребують капітального ремонту. На сайті Фонду держмайна повідомляють, що орендоване приміщення може бути використане за будь-яким цільовим призначенням. І додають, що цей актив має добрі перспективи для розвитку власної справи, адже замок користується високим рівнем відвідуваності завдяки своїй історичній та культурній цінності.

Втім, орендарям нагадують, що приміщення розташоване в будівлі, яка є пам’яткою культурної спадщини і перебуває під охороною закону. Відтак обов’язковою вимогою для чинного або нового орендаря, який може бути визначений за результатом аукціону, є дотримання норм пам’яткоохоронного законодавства та умов спеціального охоронного договору.

Так вигладає частина приміщення, яке пропонують в оренду.

Подати заявку на участь в аукціоні можна до 21 лютого до 20:00.

Жовківський замок збудований у центрі міста Жовква на замовлення гетьмана Станіслава Жолкевського у 1594-1605 роках як оборонна споруда у стилі ренесансу. В XVII столітті був резиденцією короля Речі Посполитої Яна III Собеського і приймав послів та коронованих осіб з усієї Європи. Сучасного вигляду замок набув після багатьох перебудов та недбалого ставлення впродовж XIX—XX століть. Нині пам'ятку реконструюють за кошти державного бюджету, для огляду відкрита лише її частина — внутрішнє подвір'я та музей.

Світлини з сайту Фонду державного майна України