Скорботного Христа з львівської каплиці Боїмів виставили у Варшаві.

 

У Варшаві за участі Міністерства культури та національного спадку Польщі відкрили виставку однієї скульптури – Скорботного Христа з львівської каплиці Боїмів. Про це повідомила Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького.

 

 

 

Нагадаємо, що знакову для Львова скульптуру, яка прикрашала ренесансову каплицю Боїмів, було демонтовано з будівлі e 2021 році для реставрації, а тепер її не повертають на місце через загрозу ракетних обстрілів. Після війни вона займе своє місце в архітектурі Львова. 

 

Виставку ж у Варшаві відкрили у галереї Okno na kulture за участі міністерства культури та національного спадку Республіки Польща та фонду Полоніка. Були присутні віцепрем'єр-міністр – міністр культури та національної спадщини Пйотр Глінський, директор Полоніки Дорота Янішевська-Якуб’як, кураторка виставки Марта Кручинська, радниця міського голови Львова Лілія Онищенко-Швець і генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк.

 

Скульптуру Христа, що сумує, пообіцяли незабаром виставити на огляд і у Львові.

 

25.10.2023

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