Бойовики вчинили наругу над тілом загиблого медика.

Бойовики контрольованих Росією збройних банд вчинили наругу над тілом військового медика із 35-ої окремої бригади морської піхоти Миколи Іліна, який загинув 13 липня біля Зайцевого на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу евакуаційної групи.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Відзняті фото переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати. Із незрозумілих причин воно було розпороте від таза до шиї, після чого грубо зшито. Також тіло не зберігалося у морзі, через що воно було покрите великими трупними плямами”, – йдеться у повідомленні.

Раніше на сепаратистських інформаційних ресурсах також викладали відео, де видно, як у голові загиблого медика стирчить ніж.

Як нагадує видання “Новинарня”, 13 липня в “сірій зоні” під Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35 обрмп ВМС ЗСУ лейтенант Дмитро Красногрудь – унаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Того ж дня російські окупаційні війська із трьох боків обстріляли групу армійців ЗСУ, які планували здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера та мали розрізнювальне екіпірування гуманітарної місії – шоломи, жилети й пов’язки білого кольору. Таким чином було порушено домовленість про режим “тиші”, досягнуту через ОБСЄ.

Під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди – сержант-розвідник. Він залишався в “сірій зоні”. Як засвідчило відео з безпілотника, поранений сержант був живий – він зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття.

Ще один військовий отримав бойове травмування та вибрався з місця засідки.

Під час цих виходів загинув військовий медик із другої евакуаційної команди Микола Ілін “Естонець” (інший варіант написання прізвища – Ільїн).

14 липня стало відомо про евакуацію загиблого лейтенанта Красногрудя бойовиками на бік ОРДО.

15 липня тіло комвзводу передали українській стороні на КПВВ “Майорськ”.

Тіло Ільїна бойовики знайшли 16 липня та передали Україні 17 липня.

Увечері 17 липня бойовики “ДНР” заявили, що виявили тіло третього загиблого українського військового, сержанта.

Миколу Іліна ховають у середу в Києві.