Трамп може оголосити про надання Україні не лише оборонної зброї, але й наступальної.

Про це йдеться у статті видання Axios.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок, 14 липня, оголосить про новий план військової допомоги для України, який включатиме, зокрема, поставки до України не лише оборонної, але й наступальної зброї. Про це повідомило видання Axios у статті під назвою «Трамп оголосить про “аґресивний” план озброєння України» (Trump to announce "aggressive" Ukraine weapons plan). Нагадаємо, 11 липня Трамп заявив, що «розчарований» Росією і Путіним, й анонсував на 14 липня «важливу заяву».

Автори статті Барак Равід (Barak Ravid) і Марк Капуто (Marc Caputo) покликаються на два джерела, обізнані з цими планами Білого дому. За словами співрозмовників видання, до нового пакета військової допомоги Києву, ймовірно, ввійдуть ракети великої дальності, які можуть досягти цілей у глибині Росії, включно з Москвою. Утім, чи ухвалене вже остаточне рішення щодо наступального озброєння, джерела Axios не знають.

Видання пише, що піти на цей крок Трампа переконала, зокрема, телефонна розмова з Владіміром Путіним третього липня, під час якої російський президент дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів має намір вживати активних заходів для захоплення українських територій. «Він хоче взяти все», – сказав Трамп у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном незабаром після розмови з Путіним, розповіло джерело Axios.

Американський сенатор Ліндсі Ґрем, автор законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, стверджує, що Трамп «дуже злий на Путіна». «Трамп дійсно роздратований Путіним. Його оголошення в понеділок буде дуже аґресивним», – запевнив сенатор. Він висловив сподівання, що незабаром Конґрес також проголосує за жорсткі санкції проти Росії.

У неділю, 13 липня, Трамп заявив, що США відправлять в Україну ракети до комплексів Patriot. Він не уточнив, скільки ракет відправить Вашінґтон, але додав, що Євроунія відшкодує їхню вартість США.

«Ми відправимо їм Patriot, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він мило розмовляє, а ввечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається», – заявив Трамп.