Викрадення людини, розбої та катування: військових Третьої штурмової затримали у Тернополі.

У Тернополі поліцейські затримали шістьох військовослужбовців, яким закидають кримінальні злочини. Сімом оголосили підозри у катуванні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини та незаконному заволодінні транспортним засобом. Про це повідомили у ГУ Нацполіції Тернопільської області.

Джерела видання Новинарня, близькі до правоохоронних органів, зазначають, що йдеться про військовослужбовців 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Цю інформацію підтвердив і тернопільський активіст Роман Довбенко, який повідомив, що поліція затримала військових – представників Третьої штурмової бригади за утримування в підвалах чоловіків.

Спецоперація поліції відбувалася в кількох мікрорайонах Тернополя. У поліції підтверджують, що серед затриманих є військові, які приїхали з інших областей і напередодні проводили у місті мобілізаційні заходи.



“Підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Так, за даними поліції, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості, про що повідомляють:

“Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали в мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах”.

Ще один факт задокументували на Івано-Франківщині:

“Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції погрожували фізичною розправою”.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримали загалом шість осіб.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч.2 ст.127 (катування), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.

У Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ прокоментували затримання її військовослужбовців у Тернополі. Сказано, що підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової.

“Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України”, – йдеться в дописі.

У підрозділі також зазначили, що 3-тя штурмова — “один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових” та що “бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії”.