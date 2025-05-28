Трамп застеріг Путіна, що той «грається з вогнем».

Трамп заявив, що без нього «з Росією вже давно сталися б дійсно жахливі речі».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову в різкій формі розкритикував диктатора Росії Володимира Путіна. Він заявив, що російський лідер «грається з вогнем», відмовляючись брати участь у перемовинах про припинення вогню з Україною. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Те, чого Володимир Путін не розуміє, так це того, що якби не я, з Росією вже давно сталися б дійсно жахливі речі. І я маю на увазі – ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!», – написав Трамп у вівторок, 27 травня, у соціальній мережі Truth Social.

У своєму пості Трамп не пояснив, із чим саме пов'язані його претензії до Путіна. Однак напередодні він заявив, що російський президент «вбиває безліч людей», а також що він «зовсім збожеволів». Ці слова були реакцією на масовані удари російських дронів та ракет по українських містах.

На новий пост Трампа відреагував заступник секретаря Ради безпеки Росії, експрезидент Дмитро Медведєв, пригрозивши Третьою світовою війною. «Щодо слів Трампа про те, що Путін “грається з вогнем” і що з Росією відбуваються “дійсно погані речі”. Я знаю лише про одну ДУЖЕ ПОГАНУ річ — Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!» — написав Медведєв англійською мовою в соціальній мережі X.