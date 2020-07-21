У "справі Вовка" фіґурує адвокат, що ворогує з Майданом і новим правописом.

 

Одним із фіґурантів гучної кримінальної справи про зловживання суддів і спробу захоплення державної влади, в котрій минулого тижня оголосили підозру голові скандального Окружного адміністративного суду Києва Павлові Вовку, є адвокат Ростислав Кравець. Цей юрист знаний із участі в процесах зі захисту державних службовців, підозрюваних в репресіях проти активістів Майдану. Також він є автором позову проти нової редакції українського правопису, оскарженого саме в Окружному адмінсуді.

 

 

На початку плівок, оприлюднених минулого тижня НАБУ, відбувається розмова між людиною з голосом самого Вовка із адвокатом, що має голос Ростислава Кравця.

 

Кравець є представником позивачів (здебільшого суддів, котрі брали участь в конкурсах чи кваліфікаційному оцінюванні) у щонайменше п'яти позовах проти членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

 

Як повідомив Кравець на своїй сторінці у Facebook, йому вже оголосили підозру, однак вирішили не застосовувати запобіжного заходу. "Мене звинувачують в участі у злочинній групі, у "справі Майдану", зі захоплення державної влади", – поінформував він.

 

Ростислав Кравець вважає, що НАБУ контролюється іноземцями, котрі мають на меті "залякати і змусити відмовитись від створення незалежної від інших гілок влади та правоохоронців судової гілки влади".

 

 

Ростислав Кравець – один зі скаржників, котрі оспорили нову редакцію українського правопису в суді. Справа, котрою опікується Окружний адміністративний суд Києва, наразі "зависла". Останні новини – ОАСК об’єднав в одне провадження два позови проти правопису.

 

Нагадаємо, одна зпозивачок звернулася до суду в інтересах своєї доньки – учениці 7-го класу – та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

 

Також до ОАСК надійшов ще один позов до Кабінету Міністрів України; позивачем виступила громадська організація "Правова держава". Кравець, згідно з повідомленням аґенції УНН, є керівником цієї організації.

 

Кравець був захисником суддів, причетних до арешту "майданівців", і протестував проти їхнього звільнення. Він подавав до суду на видання LB.ua, котре підслухало його репліку на засіданні Вищої ради юстиції: "Ну що, обісралися?". 

 

21.07.2020

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