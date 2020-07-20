В Івано-Франківську скасували IX сезон безкоштовних екскурсій.

В Івано-Франківську скасували ІХ сезон безкоштовних екскурсій. Причиною такого рішення стала несприятлива епідеміологічна ситуація, викликана поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, – повідомили на сайті «Івано-Франківщина туристична».

Проєкт безкоштовних екскурсій започаткували й організували гіди Івано-Франківської області за участю управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації вісім років тому. Перша безкоштовна екскурсія в його рамках відбулася 6 травня 2012 року. Відтоді традиційно сезон безкоштовних екскурсій у місті розпочинався у другу неділю травня і тривав до кінця вересня.

Після запровадження карантину в Івано-Франківську планували, що сезон безкоштовних екскурсій перенесуть на пізніші дати. Зокрема, про такі сподівання наприкінці квітня розповідав «Укрінформу» начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

"Торік ми багато креативили. Цього року ми планували запровадити автобусні екскурсії. Ні, не об’їжджати автобусом центр міста, а його околиці. Тобто охопити Вовчинці, Микитинці, які теж мають дуже цікаву історію. Втім, з цим тепер доведеться почекати. Принаймні до закінчення карантину. Ми поки не скасовуємо сезон безкоштовних екскурсій, а будемо його переносити", – зазначав тоді Передерко.

Попереднього року в сезон безкоштовних екскурсій Івано-Франківськом включили подорожі для дітей, екскурсії англійською та польською мовами, нічні подорожі й веломандрівки. Сезон тривав до кінця вересня із залученням понад 20 гідів. Традиційно безкоштовні екскурсії розпочиналась у неділю о 12 годині біля міської Ратуші. Сезон збирав на мандрівки містом близько 600 тисяч людей.

Фото: mvk.if.ua

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392 (зі змінами), на період дії карантину, зокрема, заборонено "проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім проведення кінопоказів у приміщеннях кінотеатрів та заходів закладами культури, за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводять на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра".

Епідеміологічна ситуація на Івано-Франківщині станом на сьогодні, 20 липня, не відповідає критеріям, що є умовою переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Згідно з даними, що їх оприлюднено на сайті МОЗ, в області високі коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 і показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.