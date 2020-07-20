Колишнього голову Автодору затримали в Польщі через зловживання в Україні.

 

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього голову Державної автомобільної служби України ("Укравтодор") Славоміра Новака. Колишнього "варяга" в українській владі звинувачують у корупції, створенні організованої злочинної групи та відмиванні грошей.

 

Про це повідомляє пресова служба Центрального антикорупційного бюро Польщі.

 

 

"Затримано колишнього депутата польського парламенту, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державної автомобільної служби України ("Укравтодор") Славоміра Новака", – написав на своїй сторінці у Twitter прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин.

 

У цій справі затримано також полковника Даріуша Завадку і ще підприємця з Ґданська.

 

Як зазначено в повідомленні на сайті Центрального антикорупційного бюро Польщі, затриманих спровадять у прокуратуру й оголосять обвинувачення. Розслідування стосується ймовірної корупційної діяльності та участі в організованій злочинній групі.

 

"Розслідування здійснюють одночасно Центральне антикорупційне бюро та районна прокуратура у Варшаві, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Києві та Національне антикорупційне бюро України", – зазначає ЦАБ Польщі.

 

Знимка із повідомлення про Новака на офіційному сайті ЦАБП

 

Національне антикорупційне бюро України скликало екстрену пресову конференцію на 13:00. Наразі НАБУ підтвердило у twitter, що "в ході слідчих дій НАБУ і САП у Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника Укравтодору, громадянина Польщі".

 

"НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства", – зазначили в Антикорупційному бюро.

 

Кабінет Міністрів України призначив Славоміра Новака в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. Перед цим він був депутатом польського Сейму. У 2011–2013 роках займав посаду міністра транспорту, будівництва та морського господарства Польщі. Відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012.

 

Уряд звільнив Новака у вересні 2019 року.

 

20.07.2020

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