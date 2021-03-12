«Укравтодор» анонсував підготовку до будівництва автобану Краковець – Броди – Рівне.

Держагентство автомобільних доріг України підписало із компанією «Автомагістраль-Південь» меморандум щодо підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства у рамках проєкту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець – Броди – Рівне. Меморандум підписали напередодні, 11 березня, повідомила пресслужба «Укравтодору».

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Згідно з меморандумом, «Автомагістраль-Південь» власним коштом здійснить підготовку пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Зокрема, йдеться про розробку техніко-економічного обґрунтування реалізації проєкту.

«Підписання меморандуму дозволить нам вже найближчим часом оголосити відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для будівництва маршруту Краковець – Броди – Рівне», – прокоментував голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Проєкт будівництва автобану не включатиме ділянку Північного обходу м. Львів. Натомість для її будівництва цього року у рамках програми «Велике будівництво» буде проведено відкритий міжнародний тендер відповідно до правил і принципів МФО у рамках співробітництва із Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

У подальшому обхід Львова разом із новозбудованою дорогою Краковець – Броди – Рівне створять новий транспортний коридор міжнародного значення.

«Це має бути сучасна дорога європейського рівня, яка сполучатиме столицю України з найбільшими містами Європи», – зазначив Олександр Кубраков.

Протяжність нової дороги від Краковця до Львова становитиме майже 85 кілометрів.

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За даними видання «Наші гроші. Львів», ТОВ «Автомагістраль-Південь» зі статутним капіталом 40 тисяч гривень є найбільшим підрядником «Укравтодору» з часів президентства Петра Порошенка. Журналісти-рослідувачі вказують, що фірму контролює бізнесмен Олександр Бойко, раніше вона користалась лояльністю голови бюджетного комітету Верховної Ради Андрія Павелка (БПП). Пізніше компанія є засновником Національної асоціації дорожників України. Президент НАДУ Тарас Сиротинський у квітні 2020 року став радником прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. У свою чергу, керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков і його колишній радник Юрій Голик у 2020 році пролобіювали нову тендерну документацію, завдяки якій до найбільших закупівель допускаються майже винятково члени НАДУ.

Також компанія «Автомагістраль-Південь» фігурувала у десятках кримінальних проваджень про відкати 10-15% укравтодорівцям, про завищення цін будматеріалів і «ліві» акти виконаних робіт на найбільших трасах України, про використання конвертів і «фіктарів».